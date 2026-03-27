È stato definito il percorso dell’Italia nelle qualificazioni per i Campionati Europei di pallamano 2028. La Nazionale azzurra è stata inserita nel Gruppo 7, dove affronterà avversarie di calibro come la Germania, il Belgio e la Slovacchia. Il sorteggio, che ha delineato questa fase cruciale, si è tenuto ieri sera presso il Museu do Tesouro Real di Lisbona, segnando l'inizio ufficiale del cammino verso la rassegna continentale.

Il cammino azzurro: avversarie e calendario

Nel girone 7, gli Azzurri si troveranno di fronte la Germania, una formazione di grande prestigio, reduce dal titolo di vice-campione olimpico e finalista agli Europei 2026.

Un confronto che si preannuncia particolarmente impegnativo e stimolante. Le altre contendenti saranno il Belgio, già affrontato e superato con successo nel secondo turno di qualificazione ai Mondiali 2025, e la Slovacchia, che ha avuto l'opportunità di partecipare all’ultimo Europeo nel 2022 in qualità di Paese ospitante, dimostrando la sua presenza nel panorama continentale.

Il calendario delle sfide dell’Italia prenderà il via a novembre 2026. La prima gara vedrà gli azzurri impegnati in casa contro la Slovacchia, seguita da una difficile trasferta in Belgio. Il mese di marzo 2027 sarà caratterizzato dal doppio confronto con la potente Germania, un momento chiave per le ambizioni italiane.

La fase a gironi si concluderà a maggio 2027, con la trasferta in Slovacchia e il match di ritorno in casa contro il Belgio, che potrebbe rivelarsi decisivo per la classifica finale.

Obiettivi e prospettive del Direttore Tecnico Bob Hanning

Il Direttore Tecnico Bob Hanning ha espresso il suo punto di vista sul sorteggio, commentando: “È un girone interessante per noi, in cui possiamo ambire al secondo posto. Dobbiamo arrivare agli Europei e ne abbiamo le possibilità: dobbiamo vincere contro Belgio e Slovacchia.” Hanning ha inoltre sottolineato l'entusiasmo per l'opportunità di sfidare la Germania: “Siamo felicissimi di giocare contro la Germania. Sarà una partita che permetterà all’Italia di giocare una partita speciale e vivere un momento speciale.

Penso che sia qualcosa di molto positivo per la pallamano italiana: dobbiamo puntare a creare un grande evento, costruire qualcosa di davvero indimenticabile, in una grande città e che contribuisca alla crescita del movimento.” Una visione che mira non solo al risultato sportivo, ma anche alla promozione e allo sviluppo della disciplina nel Paese.

Per accedere alla fase finale dei Campionati Europei, le squadre dovranno classificarsi tra le prime due di ogni girone. A queste si aggiungeranno le quattro migliori terze tra gli otto raggruppamenti, rendendo la competizione per un posto nel torneo continentale particolarmente serrata e avvincente.

Il format delle qualificazioni europee

Le qualificazioni per il Campionato Europeo maschile di pallamano 2028 sono strutturate in una seconda fase che coinvolge trentadue squadre nazionali.

Queste sono state suddivise in otto gironi, ciascuno composto da quattro squadre. Il sistema di qualificazione prevede che le prime due classificate di ogni girone, insieme alle quattro migliori terze complessive, otterranno il pass per la fase finale del prestigioso torneo continentale, garantendo un percorso competitivo e ricco di sfide.