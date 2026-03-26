Un duro colpo scuote la nazionale italiana di pallamano in vista dei cruciali spareggi per le qualificazioni ai Mondiali 2027. Il talentuoso terzino sinistro Marco Mengon, classe 2000 e punto di riferimento della squadra, sarà costretto a saltare il doppio confronto contro la Svizzera, in programma tra il 13 e il 17 maggio. La Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) ha confermato l'infortunio: Mengon ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro durante un allenamento. La diagnosi è stata formulata dallo staff medico del TVB Stoccarda, il club tedesco di appartenenza del giocatore.

L'assenza di un pilastro per le qualificazioni mondiali

L'indisponibilità di Marco Mengon rappresenta una perdita significativa per l'Italia, proprio alla vigilia delle sfide decisive di Zurigo (andata) e Faenza (ritorno), valide per il terzo turno di qualificazione ai Mondiali 2027. Il giocatore, reduce da un'eccellente performance agli Europei di poche settimane fa, dove aveva messo a segno nove reti in sole tre partite con un'impressionante efficacia al tiro del 64,2 %, era considerato un elemento chiave. La sua presenza era fondamentale sia in fase offensiva, grazie alla sua capacità realizzativa, sia nella complessa difesa 3‑3, dove ricopriva un ruolo strategico.

Il dispiacere del direttore tecnico Bob Hanning

Il direttore tecnico Bob Hanning ha espresso profondo rammarico per l'accaduto, sottolineando l'importanza di Mengon per la squadra. "Sono molto dispiaciuto per quello che è accaduto a Marco", ha dichiarato Hanning. "Per lui, dopo un ottimo inizio con Stoccarda in Bundesliga, è davvero una notizia molto negativa e lo è anche per noi in nazionale perché parliamo di uno dei giocatori più importanti del roster. Lo è in attacco, ma anche come elemento‑chiave della difesa 3:3 e per questo dovremo trovare nuove soluzioni, anche alla luce di altre situazioni da valutare come Bortoli, Cuello e Angiolini." Il direttore tecnico ha concluso con un messaggio di supporto al giocatore: "Auguro a Marco di tornare più forte di prima e anche come nazionale saremo al suo fianco".

Le sue parole evidenziano la necessità di riorganizzare le strategie in vista degli impegni imminenti.

La carriera di Marco Mengon: un profilo di spicco

Nato a Trento il 3 gennaio 2000, Marco Mengon è un atleta versatile, capace di ricoprire i ruoli di centrale e terzino sinistro nella nazionale maschile di pallamano. La sua carriera lo ha visto militare nel club francese Sélestat prima del trasferimento in Germania, dove ha continuato a dimostrare il suo valore. Mengon, gemello di Simone, si è affermato come uno dei punti di riferimento del roster azzurro grazie a un rendimento costante e a numerose presenze in campo internazionale. La sua assenza non solo priva la squadra di un talento offensivo, ma anche di una figura esperta e affidabile nella gestione delle dinamiche di gioco, rendendo la sfida contro la Svizzera ancora più ardua per la formazione italiana.