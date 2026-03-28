Nel campionato di Serie A1 femminile, la quindicesima giornata (sesta del girone di ritorno) del sabato 28 marzo ha visto le vittorie significative dell'Ekipe Orizzonte Catania e della Nautilus Civitavecchia. Le siciliane hanno dominato Genova, mentre Civitavecchia ha superato Catania in un finale al cardiopalmo.
Alla piscina Comunale di Nesima, la capolista Ekipe Orizzonte Catania ha surclassato l'Iren Tauride Locatelli Genova con un netto 27-3. L'incontro, il classico testacoda, è stato chiuso nei primi sedici minuti con un parziale di 12-2. La squadra di Martina Miceli ha trasformato la seconda parte del match in un allenamento ad alta intensità, trovando il gol con continuità.
La centroboa olandese Vivian Sevenich, top scorer con sei reti.
Contemporaneamente, alla piscina Comunale di Viterbo, la neopromossa Nautilus Civitavecchia ha conquistato il suo secondo successo stagionale, battendo la Brizz Nuoto 16-15. Un risultato prezioso per la salvezza. Nonostante la sconfitta, la Brizz Nuoto ha potuto contare sulla prova straordinaria di Dorotea Spampinato, autrice di sette gol, che non sono bastati.
Risultati e classifica della Serie A1 femminile
I risultati del sabato 28 marzo:
- L’Ekipe Orizzonte – Iren Tauride L. Locatelli Genova: 27-3
- Nautilus Civitavecchia – Brizz Nuoto: 16-15
La classifica aggiornata:
- L’Ekipe Orizzonte: 39 punti
- SIS Roma: 35 punti
- Rapallo Pallanuoto: 35 punti
- Pallanuoto Trieste: 27 punti
- Smile Cosenza Pallanuoto: 25 punti
- Plebiscito Padova: 21 punti
- AGN Energia Bogliasco 1951: 19 punti
- Brizz Nuoto: 9 punti
- Nautilus Civitavecchia: 6 punti
- Iren Tauride L. Locatelli Genova: 0 punti
Il quadro del campionato
La classifica conferma il solido dominio dell'Ekipe Orizzonte, che mantiene un margine rassicurante. La Nautilus Civitavecchia, pur restando in fondo alla graduatoria, ha ottenuto tre punti fondamentali per alimentare le speranze di salvezza nella massima serie.