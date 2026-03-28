Nel campionato di Serie A1 femminile, la quindicesima giornata (sesta del girone di ritorno) del sabato 28 marzo ha visto le vittorie significative dell'Ekipe Orizzonte Catania e della Nautilus Civitavecchia. Le siciliane hanno dominato Genova, mentre Civitavecchia ha superato Catania in un finale al cardiopalmo.

Alla piscina Comunale di Nesima, la capolista Ekipe Orizzonte Catania ha surclassato l'Iren Tauride Locatelli Genova con un netto 27-3. L'incontro, il classico testacoda, è stato chiuso nei primi sedici minuti con un parziale di 12-2. La squadra di Martina Miceli ha trasformato la seconda parte del match in un allenamento ad alta intensità, trovando il gol con continuità.

La centroboa olandese Vivian Sevenich, top scorer con sei reti.

Contemporaneamente, alla piscina Comunale di Viterbo, la neopromossa Nautilus Civitavecchia ha conquistato il suo secondo successo stagionale, battendo la Brizz Nuoto 16-15. Un risultato prezioso per la salvezza. Nonostante la sconfitta, la Brizz Nuoto ha potuto contare sulla prova straordinaria di Dorotea Spampinato, autrice di sette gol, che non sono bastati.

Risultati e classifica della Serie A1 femminile

I risultati del sabato 28 marzo:

L’Ekipe Orizzonte – Iren Tauride L. Locatelli Genova: 27-3

– Iren Tauride L. Locatelli Genova: Nautilus Civitavecchia – Brizz Nuoto: 16-15

La classifica aggiornata:

L’Ekipe Orizzonte : 39 punti

: 39 punti SIS Roma: 35 punti

Rapallo Pallanuoto: 35 punti

Pallanuoto Trieste: 27 punti

Smile Cosenza Pallanuoto: 25 punti

Plebiscito Padova: 21 punti

AGN Energia Bogliasco 1951: 19 punti

Brizz Nuoto: 9 punti

Nautilus Civitavecchia : 6 punti

: 6 punti Iren Tauride L. Locatelli Genova: 0 punti

Il quadro del campionato

La classifica conferma il solido dominio dell'Ekipe Orizzonte, che mantiene un margine rassicurante. La Nautilus Civitavecchia, pur restando in fondo alla graduatoria, ha ottenuto tre punti fondamentali per alimentare le speranze di salvezza nella massima serie.