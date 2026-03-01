Si è conclusa con un bilancio amaro per l’Italia la tre giorni del Qualification Round II della Conference Cup 2025‑2026 di pallanuoto femminile. La Brizz Nuoto è stata eliminata, mentre solo la Smile Cosenza Pallanuoto ha ottenuto il pass per la Final Eight.

Brizz Nuoto eliminata dopo la sconfitta con il Galatasaray Zena

Nel girone D, disputato a Istanbul, la Brizz Nuoto ha ceduto alle padrone di casa del Galatasaray Zena per 10‑7. Le acesi, guidate da Carlo Zilleri, avevano bisogno di una vittoria, anche ai rigori, per sperare ancora nella Final Eight.

La partita è rimasta in equilibrio nei primi due quarti (3‑3 e 4‑4). Le turche hanno poi preso il largo nel terzo periodo (7‑6), e nonostante il pareggio iniziale dell’ultima frazione (7‑7), le siciliane hanno subito il sorpasso definitivo, chiudendo con il punteggio finale di 10‑7.

Solo Cosenza vola alla Final Eight

Tra le formazioni italiane impegnate nel secondo turno di qualificazione, solo la Smile Cosenza Pallanuoto ha centrato l’obiettivo. Grazie ai risultati del girone B, le calabresi si qualificano alla Final Eight, mentre la Brizz e l’AGN Energia Bogliasco 1951 sono state eliminate.

Contesto della competizione

La Conference Cup femminile 2025‑2026 rappresenta la prima edizione della nuova terza competizione europea per club, posizionandosi dopo la Champions League e l’Euro Cup.

Il torneo si articola in una fase di qualificazione a più turni, culminando nella Final Eight che decreterà la vincitrice del titolo continentale.

Nel primo turno di qualificazione, svoltosi tra il 14 e il 16 novembre 2025, la Brizz Nuoto aveva superato la fase preliminare battendo nettamente le portoghesi del Clube Fluvial Portuense per 20‑6, guadagnandosi così l’accesso al secondo turno insieme a Cosenza e Bogliasco.