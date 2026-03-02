È ufficiale: Maurizio Mirarchi è il nuovo commissario tecnico del Setterosa. L’annuncio, giunto il 2 marzo 2026, segna una svolta nel percorso della nazionale italiana femminile di pallanuoto. Mirarchi succede a Carlo Silipo, alla guida della squadra dal 10 marzo 2021. Il tecnico manterrà anche l’incarico come allenatore della Pallanuoto Trieste fino al termine dell’attuale stagione agonistica.
Il nuovo incarico di Maurizio Mirarchi
La notizia è stata diffusa il 2 marzo 2026. Maurizio Mirarchi, fino a quel momento assistente della formazione maschile, assume il ruolo di commissario tecnico del Setterosa.
Carlo Silipo, che aveva guidato la nazionale femminile dal 10 marzo 2021, lascia la panchina. Non sono state rese note le motivazioni alla base di questa decisione.
Mirarchi affronterà un doppio impegno: continuerà a guidare la Pallanuoto Trieste e, contemporaneamente, assumerà la guida della nazionale femminile. Il suo debutto ufficiale è previsto per l’inizio di maggio, nella fase preliminare della World Cup.
Contesto e prospettive future
Il cambio di guida tecnica avviene a metà del quadriennio olimpico, con la qualificazione a Los Angeles 2028 come obiettivo di lungo termine. Il Setterosa, reduce dal quarto posto agli Europei di Funchal, si prepara a una nuova fase sotto la direzione di Mirarchi.
Il percorso di Mirarchi
Mirarchi, già vice-allenatore del Settebello, aveva assunto quell’incarico alla fine del 2025, mantenendo contemporaneamente la guida della Pallanuoto Trieste. La sua nomina al Setterosa rappresenta un ulteriore riconoscimento del suo valore tecnico e della sua capacità di gestire impegni multipli.