La numero uno d'Italia, Jasmine Paolini, debutta nel WTA Miami Open 2026 affrontando la statunitense Taylor Townsend nel secondo turno. L'incontro, terzo di giornata sul Campo 1, non inizierà prima delle 17:30 italiane. Paolini sfiderà una giocatrice nota per il doppio, ma con ambizioni anche in singolare.

Paolini giunge in Florida per ritrovare la continuità di rendimento della scorsa stagione, culminata a Miami con la semifinale persa contro Aryna Sabalenka. Quest'anno, il suo miglior risultato è la semifinale al WTA 500 di Merida (sconfitta da Cristina Bucsa).

Agli Australian Open si è fermata al terzo turno contro Iva Jovic, mentre a Indian Wells è stata eliminata agli ottavi da Talia Gibson.

Precedenti e prospettive del match

I precedenti tra Jasmine Paolini e Taylor Townsend sono favorevoli all'italiana (2-0), con l'ultimo scontro nel 2023. La vincente accederà ai sedicesimi di finale contro la vincente tra Jelena Ostapenko (testa di serie numero 25) e Dayana Yastremska. Questo match è un banco di prova cruciale per Paolini, chiamata a confermare i progressi e a ritrovare quella 'scintilla' che l'ha portata tra le migliori.

Paolini: percorso e ambizioni stagionali

La stagione precedente ha visto Jasmine Paolini crescere significativamente, entrando nella Top 10 mondiale con le finali al Roland Garros e a Wimbledon.

L'attuale annata è però più complessa, una 'nuova storia' come dichiarato. La pressione di riconfermare i successi ha ridotto l'effetto sorpresa, ma la sua determinazione resta intatta. Miami è la prima occasione dell'anno per Paolini di ottenere tre vittorie consecutive, un rilancio significativo per il circuito.

L'incontro con Taylor Townsend, sebbene specialista del doppio, sarà un test impegnativo per valutare la condizione e le ambizioni di Paolini. L'italiana dovrà puntare sulla solidità e sulla gestione dei momenti chiave, elementi chiave dei suoi successi recenti.