Jasmine Paolini scende in campo oggi a Indian Wells per il suo esordio nel torneo WTA 1000 californiano. L’incontro, valido per il secondo turno, la vedrà affrontare la tennista russa Anastasia Potapova sul Campo 4, con inizio non prima delle 22:20 ora italiana.

Il contesto dell’incontro

L’atteso esordio di Paolini nel prestigioso torneo californiano è descritto come un “esordio duro contro la russa”. La tennista italiana, testa di serie numero sette, si confronterà con Potapova, attualmente numero 91 del ranking WTA, sul veloce cemento dell’Indian Wells Tennis Garden.

Precedenti e caratteristiche delle giocatrici

Il bilancio dei precedenti tra le due giocatrici vede un pareggio, con due incontri disputati entrambi nel 2024. Inizialmente, a Indian Wells, la classe 2001 Potapova si impose su Paolini con il punteggio di 7‑5 0‑6 6‑3. Successivamente, a Cincinnati, l’azzurra ha ottenuto la rivincita vincendo con un doppio 7‑6 6‑3. Da allora, entrambe le atlete hanno dimostrato significativi progressi nel loro gioco.

Potapova, originaria di Saratov, è nota per il suo gioco di potenza e la sua abilità nel colpire con grande efficacia durante la fase di recupero, spesso ricorrendo a colpi piatti e decisi. Sebbene dichiari che la sua superficie preferita sia l’erba, i suoi risultati più positivi sono stati ottenuti sul cemento indoor, dove ha conquistato due dei suoi tre titoli WTA (a Linz nel 2023 e a Cluj‑Napoca nel 2025).

La sua migliore posizione in classifica è stata la ventunesima, raggiunta nel 2023.

Il percorso potenziale nel torneo

Paolini, che difende gli ottavi di finale raggiunti lo scorso anno (quando fu eliminata da Liudmila Samsonova), si trova ad affrontare un tabellone particolarmente impegnativo. In caso di vittoria contro Potapova, al terzo turno potrebbe incrociare la numero trenta del seeding, Xinyu Wang. Agli ottavi, l’avversaria più accreditata sarebbe Ekaterina Alexandrova (numero undici del seeding). Un’eventuale sfida ai quarti potrebbe vederla opposta a Coco Gauff (numero quattro del seeding), mentre una semifinale potrebbe riservare un confronto con la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka.

Il match di oggi rappresenta, dunque, un banco di prova fondamentale per la tennista toscana, chiamata a gestire con attenzione il ritmo e l’iniziativa per limitare le opportunità dell’avversaria.