Sabato 7 marzo segna l'inizio ufficiale delle Paralimpiadi Invernali 2026 a Milano Cortina, con l'assegnazione dei primi titoli nelle discipline dello sci alpino e del biathlon.

Il programma delle prime medaglie

La giornata di gare si apre con l'assegnazione delle prime medaglie. Nello sci alpino, a Cortina d’Ampezzo, si disputeranno le gare di discesa libera femminile nelle tre classi: Sitting, Standing e Visually Impaired. Contemporaneamente, a Tesero, il biathlon vedrà l'assegnazione del titolo nella 12,5 km individuale.

Sedi di gara

Le competizioni di sci alpino si svolgono nella rinomata località di Cortina d’Ampezzo.

Il biathlon, invece, trova la sua sede nel centro del fondo e del biathlon di Lago di Tesero, situato in Val di Fiemme. Entrambe le sedi saranno teatro dell'assegnazione delle prime medaglie paralimpiche della giornata di sabato 7 marzo.

Contesto dell'evento

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si svolgono dal 6 al 15 marzo. L'evento vedrà la partecipazione di 665 atleti impegnati nella competizione per 79 titoli paralimpici. Le gare sono distribuite tra le città di Milano, Verona, Tesero e Cortina d’Ampezzo. Nello specifico, sabato 7 marzo, Cortina ospiterà le gare di discesa libera femminile nelle tre classi previste, mentre Tesero sarà il palcoscenico per l'assegnazione dei titoli del biathlon individuale.