Oggi si disputa l’ottava e ultima tappa della Parigi‑Nizza 2026, con partenza e arrivo a Nizza su un percorso di 129 chilometri. La classifica generale vede già virtualmente vincitore Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), con un vantaggio di 3’22” su Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost) terzo a 5’50”.

Una frazione tutt’altro che di routine

Il tracciato odierno propone tre Gran Premi della Montagna di prima categoria: il Col de la Porte (7 km al 7,2 %), la Côte de Chateauneuf (6,6 km al 6,6 %) e la Côte du Linguador (3,3 km all’8,8 %).

Nonostante la vittoria generale appaia già segnata, la tappa promette spettacolo, con corridori come Biniam Girmay (NSN Cycling Team), Dorian Godon (INEOS Grenadiers), Luke Lamperti (EF Education – EasyPost) e Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe) sotto i riflettori.

La fuga prende forma

Alle 13:30 è partita la frazione. Due minuti dopo, si sono formati i primi attacchi: nel drappello di testa figuravano Fabio Van den Bossche (Soudal Quick‑Step), Benjamin Thomas (Cofidis), William Blume Levy (Uno‑X Mobility), Jonas Rutsch (Lotto Intermarché) e Tim Marsman (Alpecin‑Premier Tech). Poco dopo, Valentin Paret‑Peintre (Soudal Quick‑Step) ha accelerato in solitaria in cima al Col de la Porte, guadagnando circa 15” su Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) e una trentina di secondi sul gruppo inseguitore, che includeva Vingegaard, Damiano Caruso, Lenny Martinez, Kevin Vauquelin, Daniel Felipe Martínez e altri corridori di spicco.

Alle 14:07 il vantaggio dei fuggitivi ha superato il minuto, con Movistar e Decathlon CMA CGM che hanno iniziato a lavorare nel gruppo. Alle 14:46 Paret‑Peintre guidava con circa 40” su Soler e oltre 1’10” sul gruppo, mentre il plotone affrontava la discesa. Alle 15:07, a L’Escarene, il vantaggio è rimasto invariato: 40” su Soler e 1’10” sul gruppo principale. Alle 15:16 il Team Visma | Lease a Bike ha preso la testa dell’inseguimento per ridurre il gap con il battistrada.

Questa tappa conclusiva non è una semplice passerella: emozioni sono garantite fino all’ultimo chilometro.

Contesto della classifica generale

La classifica generale, con Vingegaard saldamente in testa con 3’22” su Martínez e 5’50” su Steinhauser, conferma il dominio del danese nella corsa verso il sole.