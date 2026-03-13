La Parigi‑Nizza 2026 presenta oggi la sua seconda tappa, un percorso di 186,8 km da Épône a Montargis, concepito prevalentemente per i velocisti. La frazione, pur prevedendo tre Gran Premi della Montagna (GPM) concentrati nella prima parte, offre un finale ampiamente favorevole allo sprint di gruppo.

Il percorso e le insidie altimetriche

I primi 110 km della tappa sono caratterizzati dalle principali difficoltà altimetriche. Sono infatti previsti tre GPM: la Côte de Mesnuls (1,3 km al 5,6%), la Côte de Villeconin (1 km al 6,1%) e la Côte du Pressoir (1 km al 6,7%).

Una volta superato l'ultimo scollinamento, a oltre 70 km dal traguardo, il percorso si apre, concedendo ampio spazio e tempo alle squadre dei velocisti per organizzare le proprie volate.

I protagonisti attesi

Tra i principali contendenti alla vittoria figurano l'eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) e il leader della classifica generale, Luke Lamperti (EF Education EasyPost), che potrà contare sul supporto del compagno di squadra olandese Marijn van den Berg. Nel novero dei velocisti puri spiccano i belgi Milan Menten (Lotto‑Intermarchè) e Milan Fretin (Cofidis), il colombiano Orluis Aular (Movistar), già protagonista nella prima tappa, e i tedeschi Pascal Ackermann (Team Jayco‑AlUla) e Phil Bauhaus (Bahrain Victorious).

La partenza è fissata per le 12.50.

Contesto e attese

Questa tappa segue la frazione inaugurale, che ha visto la vittoria a sorpresa di Luke Lamperti in uno sprint ristretto. Anche oggi la corsa sembra orientata verso un epilogo simile, sebbene l'elevata velocità e la potenziale esposizione al vento nella seconda metà di gara potrebbero aprire a scenari inattesi, come la formazione di ventagli.

L'esito della tappa

La tappa, conclusasi in volata, ha visto il successo di Max Kanter (XDS Astana), che ha preceduto Laurence Pithie e Jasper Stuyven. Luke Lamperti è riuscito a mantenere la maglia gialla di leader della classifica generale.