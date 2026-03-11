Jonas Vingegaard ha imposto il suo ritmo nella quarta tappa della Parigi‑Nizza, imponendosi in solitaria sull’arrivo in salita di Uchon e balzando al comando della classifica generale. La vittoria del danese è avvenuta mentre Juan Ayuso, leader fino a quel momento, è stato costretto al ritiro a seguito di una caduta.

Vingegaard domina la tappa e conquista la maglia gialla

Il corridore del Team Visma | Lease a Bike ha fatto la differenza sull’ascesa finale, caratterizzata da una pendenza media del cinque per cento nei primi tre chilometri e punte del dieci virgola sette per cento negli ultimi milleottocento metri.

Vingegaard ha staccato nettamente i rivali, infliggendo quarantuno secondi al colombiano Daniel Martínez e quarantacinque secondi all’olandese Tim van Dijke. Il danese ha così preso il comando della classifica generale con un vantaggio di cinquantadue secondi su Martínez e di tre minuti e venti secondi sul tedesco Georg Steinhauser, consolidando la sua candidatura al successo finale.

Ayuso cade e abbandona la corsa

Il duello atteso con Ayuso non si è concretizzato: lo spagnolo, leader della classifica fino a quel momento, è caduto sull’asfalto bagnato quando mancavano quarantasette chilometri al traguardo e ha dovuto ritirarsi, abbandonando la maglia gialla. Il ritiro di Ayuso ha così aperto la strada a Vingegaard per ipotecare la vittoria nella corsa verso Nizza.

L'incidente di Ayuso

La caduta di Ayuso è avvenuta sotto la pioggia e ha interrotto la sua leadership nella corsa, confermando la supremazia di Vingegaard in questa fase della competizione. L'incidente ha coinvolto anche altri corridori, ma ha avuto come conseguenza principale l'uscita di scena dello spagnolo.