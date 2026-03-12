Jonas Vingegaard ha conquistato la quarta tappa della Parigi‑Nizza, disputata a Uchon, imponendosi in condizioni climatiche estreme e assumendo il comando della classifica generale. La frazione è stata segnata da pioggia incessante e vento trasversale, che hanno spezzato il gruppo fin dai primi chilometri.

In questo scenario, Vingegaard ha staccato tutti gli avversari. Juan Ayuso, maglia gialla fino a quel momento, è caduto a 47 chilometri dall’arrivo ed è stato costretto al ritiro dopo un tentativo di ripartenza, venendo trasportato in ospedale.

Anche altri corridori, tra cui Brandon McNulty, Daan Hoole e Davide Piganzoli, hanno abbandonato la corsa a causa di cadute.

Una tappa dal clima estremo

La Parigi‑Nizza, spesso teatro di condizioni avverse, ha vissuto una giornata particolarmente difficile. Dopo tre giorni di sole, la corsa si è spostata nel centro della Francia, dove pioggia e vento hanno trasformato la tappa in un vero e proprio “massacro sportivo”. Il francese Kévin Vauquelin, secondo in classifica generale prima della partenza, ha pagato il prezzo più alto, finendo a oltre tre minuti da Vingegaard e mostrando tutta la sua frustrazione.

Vingegaard in fuga verso la vittoria

Con questo successo, Vingegaard si è messo in una posizione di forza nella corsa verso Nizza.

La sua impresa in condizioni così difficili rafforza il suo ruolo di favorito per la vittoria finale.

Aggiornamenti sugli atleti ritirati

La tappa è stata dominata da pioggia e vento. Ayuso, nonostante il tentativo di ripartenza dopo la caduta, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le radiografie non hanno evidenziato fratture, e il corridore spagnolo potrebbe tornare in gara in occasione della Itzulia, in programma dal 6 all’11 aprile.