La seconda e ultima prova della discesa maschile, valida per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2026, si è tenuta sulla storica pista Olympiabakken di Lillehammer, già teatro delle gare olimpiche del 1994. Gli specialisti della velocità hanno avuto l'opportunità di affinare le proprie sensazioni su neve compatta e sotto un cielo coperto, in vista della gara decisiva del fine settimana scandinavo.

La sessione di allenamento ha preso il via alle ore 10.45, con un totale di ventiquattro atleti iscritti, in rappresentanza di otto nazioni.

La squadra italiana si è presentata al completo con Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Benjamin Alliod e Christof Innerhofer. Franzoni, protagonista di una stagione positiva, ha cercato di mantenere la concentrazione per chiudere al meglio il suo percorso, mentre Paris, già vincitore sei volte su questa pista, ha puntato a confermare il suo feeling con il tracciato norvegese.

La prova degli azzurri e le condizioni del tracciato

Durante la sessione, Florian Schieder e Dominik Paris hanno mostrato un buon approccio, confermando le positive impressioni della giornata precedente. Giovanni Franzoni, invece, ha preferito non forzare in maniera particolare, concentrandosi sull'analisi delle linee e delle condizioni della neve.

La pista di Kvitfjell, che misura 3.035 metri con un dislivello di 838 metri e ventinove porte, ha rappresentato un banco di prova impegnativo per tutti i partecipanti. Le condizioni meteo hanno registrato una temperatura di 2 gradi, vento assente e una visibilità non ottimale a causa del cielo coperto.

L'avvio della seconda prova è stato scandito da aggiornamenti in tempo reale. "SI PARTE! INIZIA LA SECONDA PROVA! Justin Murisier è sul tracciato", è stato il segnale d'inizio. A seguire, atleti come Miha Hrobat, Niels Hintermann, Alessio Miggiano, Benjamin Jacques Alliod, Florian Schieder, Franjo von Allmen, Dominik Paris e Stefan Rogentin si sono alternati sulla pista. Paris ha impressionato nella parte alta del tracciato, mentre Rogentin ha chiuso al secondo posto, precedendo la discesa di Giovanni Franzoni.

Programma del weekend e appuntamenti futuri

Questa giornata di prove ha offerto agli atleti l'ultima occasione per studiare le linee e adattarsi alle condizioni della neve scandinava. La gara di discesa vera e propria è in programma domani, sabato 21 marzo, alle ore 10.45. Il fine settimana dedicato alle prove veloci si concluderà domenica 22 marzo con il superG, il cui via è fissato per le 12.30. La presenza di sei atleti italiani tra i ventiquattro iscritti sottolinea la competitività della squadra azzurra in questa fase finale della stagione.

La tappa di Lillehammer è uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale della stagione 2025/2026, evidenziando l'importanza della preparazione e della rifinitura nelle giornate che precedono le gare decisive.