I Mondiali di pattinaggio artistico 2026 a Praga si infiammano con l'emozionante performance della coppia ceca Katerina Mrazkova e Daniel Mrazek, che ha conquistato la vetta provvisoria nella finale di danza su ghiaccio. Con un punteggio di 113.43 nel programma libero, hanno raggiunto un totale di 190.17 punti, il loro miglior risultato in carriera. Seguono da vicino gli statunitensi Caroline Green e Michael Parsons (189.98 punti) e i canadesi Marie-Jade Lauriault e Romain le Gac (181.66).

La competizione, che riporta i Mondiali nella capitale ceca dopo trentatré anni, vede sfidarsi le migliori coppie del panorama internazionale.

La classifica provvisoria, dopo la prima fase della finale, include anche Holly Harris e Jason Chan (Australia) al quarto posto (179.61 punti) e Hannah Lim e Ye Quan (Corea del Sud) al quinto (178.82). L'entusiasmo del pubblico di casa ha senza dubbio galvanizzato Mrazkova e Mrazek, che hanno capitalizzato il supporto della loro arena.

La danza libera e i favoriti per il titolo

Grande attesa per la danza libera, dove i francesi Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron, campioni olimpici in carica, sono tra i principali favoriti per il titolo mondiale. La loro consolidata esperienza e l'eccellente livello tecnico li posizionano in vantaggio, ma la competizione si prospetta serrata. La coppia canadese Piper Gilles e Paul Poirier è pronta a contendersi il podio, e con i punteggi attuali molto ravvicinati, la finale promette emozioni e possibili sorprese fino all'ultimo esercizio.

L'evento, inaugurato mercoledì 25 marzo, si concluderà domenica 29 marzo con le prove finali e la consueta gala di esibizione. Il programma include ancora le finali delle altre categorie, culminando con la spettacolare performance dei migliori atleti mondiali.

Il contesto internazionale e la copertura mediatica

Il ritorno dei Mondiali a Praga, dopo più di trent'anni, sottolinea l'importanza di questo evento per il pattinaggio artistico. Tra le figure più attese, spicca Ilia Malinin, in cerca di riscatto dopo l'ottavo posto alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nella gara femminile, la giapponese Kaori Sakamoto è la favorita, forte del suo recente argento olimpico. La copertura mediatica è garantita integralmente da Eurosport e dalle sue piattaforme streaming, oltre che dal canale YouTube della federazione internazionale per le dirette.

La competizione registra anche alcune assenze significative, come quella della coppia spagnola Sofía Val e Asaf Kazimov, costretta al forfait per problemi di salute. Nonostante ciò, il livello tecnico della manifestazione rimane elevatissimo, con numerosi campioni olimpici e mondiali pronti a sfidarsi per le medaglie nelle diverse specialità.