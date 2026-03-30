La stagione 2025-2026 del pattinaggio artistico si è conclusa con risultati di rilievo per la Nazionale italiana. La squadra azzurra ha saputo sfruttare l’assenza temporanea della Russia per ottenere traguardi importanti, tra cui il bronzo nel Team Event alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questo ciclo sportivo eccezionale ha visto protagonisti atleti come Charléne Guignard e Marco Fabbri, sempre ai vertici nelle competizioni decisive, e la coppia Sara Conti e Niccolò Macii, plurimedagliata sia a livello continentale che europeo. Altri nomi di spicco sono Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, Danil Grassl, Matteo Rizzo e Lara Naki Gutmann, quest’ultima capace di colmare il divario lasciato dalla generazione post Kostner e di raggiungere la quinta posizione agli ultimi Mondiali.

La riprogrammazione verso le Alpi Francesi 2030

Con la conclusione di un quadriennio significativo, la Nazionale italiana si prepara a riprogrammare il proprio percorso verso le Olimpiadi invernali del 2030, che si terranno sulle Alpi francesi. La formazione attuale subirà inevitabilmente dei cambiamenti e, tra le incertezze, sarà fondamentale individuare i punti fermi su cui costruire il futuro. Il lavoro svolto da Lara Naki Gutmann e Danil Grassl rappresenta un esempio da seguire: Gutmann, dopo anni di crescita costante, ha saputo imporsi con prestazioni di alto livello, mentre Grassl, rinato grazie alla collaborazione con Edoardo De Bernardis, si conferma tra i profili più affidabili. L’auspicio è che il talento di Anna Pezzetta possa seguire un percorso simile, considerando che centrare due volte consecutive la top 10 ai Mondiali è un risultato raro per un’atleta italiana.

Le prospettive per le coppie d’artistico e la danza

Per quanto riguarda le coppie d’artistico, il futuro dipenderà anche dalle scelte di Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini e Sara Conti e Niccolò Macii. L’unica cosa certa in questo senso è che dovrà servire tempo, tanto tempo, per vedere i frutti del lavoro che si sta facendo in ambito Junior, salvo nuovi accoppiamenti, al momento impronosticabili, che potrebbero coinvolgere atleti non in attività. Nella danza, a prescindere dalla scelta di Charléne Guignard e Marco Fabbri (che potrebbero continuare ancora senza un obiettivo prestabilito), quelli da tenere sotto stretta osservazione sembrano essere Noemi Tali e Noah Lafornara. Anche qui, il tempo sarà il miglior compagno per non forzare la mano, rimanere focalizzati e non perdere la bussola.

Nel percorso verso la Francia, potrebbero tornare protagonisti anche Gabriel Frangipani e Nikolaj Memola, entrambi reduci da difficoltà fisiche ma dotati delle qualità necessarie per incidere in vista dei Giochi.

Le sedi olimpiche del 2030 e la candidatura di Torino

In vista delle Olimpiadi 2030, il Comitato Olimpico Internazionale sta valutando le sedi proposte sulle Alpi francesi, con particolare attenzione agli impianti per il pattinaggio di velocità. La Francia, non disponendo di una struttura indoor adeguata, dovrà scegliere se affidarsi all’Oval Lingotto di Torino o alla Thialf Arena di Heerenveen, nei Paesi Bassi. Torino, già sede delle gare olimpiche del 2006, è in corsa per ospitare nuovamente l’evento, ma la concorrenza olandese è forte. La decisione definitiva sulle sedi sarà presa dopo i Giochi di Milano-Cortina, con particolare attenzione anche ai costi e all’impatto ambientale degli impianti.