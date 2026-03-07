Federico Pellegrino è tornato oggi a gareggiare sulla pista di Lahti, in Finlandia, teatro del suo storico successo iridato nella sprint a tecnica libera del 2017. L’occasione è la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di sci di fondo, con la sprint in tecnica libera in programma sabato mattina.

La tappa di Coppa del Mondo a Lahti

La tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo di Lahti si svolge nel fine settimana, con la sprint in tecnica libera prevista per sabato. Le qualificazioni iniziano alle ore 9:00, mentre le fasi finali prenderanno il via alle ore 11:30.

L’evento segna il momento conclusivo della carriera agonistica di Pellegrino, che torna sul tracciato dove nel 2017 si laureò campione del mondo.

La squadra italiana e le ambizioni di Pellegrino

Il campione valdostano è il punto di riferimento della squadra italiana. Tra gli uomini, la squadra comprende anche Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Michael Hellweger, Simone Mocellini e Simone Daprà. Tra le donne, figurano Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Federica Cassol e Iris De Martin Pinter. Pellegrino, reduce da una carriera ricca di successi, punta a chiudere con un’ultima grande prestazione.

Il significato di Lahti per Pellegrino

La pista di Lahti rappresenta un luogo simbolico per Pellegrino: qui, nel 2017, conquistò l’oro mondiale nella sprint skating, battendo Sergey Ustiugov e Johannes Klæbo.

Oggi, a 35 anni, torna per l’ultima volta in Coppa del Mondo con l’obiettivo di lasciare un segno indelebile nel finale di carriera.

Il suo principale avversario sarà Johannes Høsflot Klæbo, determinato a superare il record di successi stagionali in Coppa del Mondo. La sfida si annuncia intensa e carica di significato.