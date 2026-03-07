Federico Pellegrino si prepara a fare il suo ritorno in gara a Lahti, Finlandia, un luogo che evoca ricordi indelebili: qui, nel 2017, conquistò il titolo mondiale nella sprint a tecnica libera. L'appuntamento è fissato per sabato mattina alle ore 9:00, con il via alle qualificazioni della sprint TL, cui seguiranno le fasi finali alle 11:30. Questa competizione segna un momento cruciale per l'atleta, rappresentando la sua ultima apparizione in Coppa del Mondo.

Il ritorno al “tempio” dello sci di fondo

La località finlandese, giustamente definita il “tempio dello sci di fondo”, ospita un weekend di grande richiamo per gli sport nordici.

Oltre alla sprint TL, il programma prevede gare di combinata nordica e salto con gli sci maschile. La pista di Lahti vanta una storia di successi per gli atleti italiani, a partire da Maurilio De Zolt nel 1982, fino ad arrivare allo stesso Pellegrino, vincitore nel 2017 e protagonista di altri podi negli anni successivi. La pista si conferma quindi un palcoscenico storicamente favorevole per gli azzurri.

Obiettivi e avversari per l’ultima gara

Per Pellegrino, 35 anni, questa sarà l’ultima gara in Coppa del Mondo. L'obiettivo primario è salire ancora una volta sul podio, un traguardo ambizioso ma alla sua portata. La competizione si preannuncia agguerrita, con il favorito d'obbligo, Johannes Høsflot Klæbo, reduce da sei ori alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026 e determinato a incrementare il suo record stagionale di vittorie.

Tra gli altri atleti di spicco al via figurano Lars Heggen, Oscar Opstad Vike, Mathias Holbæk, Even Northug, Benjamin Moser e Janik Riebli. La squadra italiana, oltre a Pellegrino, schiera Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Michael Hellweger e Simone Mocellini, pronti a dare battaglia.

Il contesto della Coppa del Mondo di sci di fondo

La sprint TL di Lahti si inserisce nel calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026, la quarantatreesima edizione del circuito internazionale organizzato dalla FIS. La stagione è iniziata il 28 novembre 2025 a Kuusamo e si concluderà il 22 marzo 2026 a Lake Placid. La tappa finlandese rappresenta uno dei momenti più attesi e spettacolari della stagione, unendo la profonda tradizione dello sci nordico a un'intensa competizione sportiva.