Federico Pellegrino ha scritto l'ultimo, glorioso capitolo della sua carriera agonistica, conquistando una memorabile vittoria nella sprint di Lake Placid. L'ultima gara della stagione e l'epilogo della sua vita da atleta ha visto il fondista valdostano dominare la competizione con autorità. Pellegrino ha staccato di oltre un secondo il norvegese Lars Heggen e lo svedese Anton Grahn, in una prova di forza che si è svolta senza la presenza di Johannes Høsflot Klæbo.

Un trionfo atteso che corona una carriera di successi

Il successo a Lake Placid segna un importante ritorno alla vittoria per Pellegrino, che non saliva sul gradino più alto del podio dalla sprint di Davos del dicembre 2022.

Con questa affermazione, l'atleta ha raggiunto l'impressionante quota di diciotto vittorie individuali in Coppa del Mondo. A questo già ricco palmarès si aggiunge il prestigioso titolo mondiale conquistato nella medesima specialità nel 2017. Grazie a questo risultato finale, Pellegrino ha saldamente consolidato il terzo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo con 1375 punti, posizionandosi alle spalle dei soli Klæbo (2171 punti) e Amundsen (1731 punti). Anche nella classifica di specialità sprint, ha mantenuto la terza posizione, dietro a Klæbo e Heggen, confermando la sua costante presenza ai vertici mondiali.

Il commiato di un campione con parole di determinazione

L'emozione e la determinazione erano palpabili nelle dichiarazioni di Pellegrino al termine della gara.

“Sentivo tanta energia sin nel riscaldamento, ho dato tutto quello che potevo dare”, ha affermato, sottolineando il suo impegno totale. “In finale non ho voluto guardare in faccia nessuno e sono andato a prendermi questa vittoria. Non poteva esserci un finale migliore per la mia carriera”. Il suo addio definitivo alle competizioni non si è esaurito con la sprint; il giorno successivo, Pellegrino ha affrontato l'ultima gara in assoluto, la mass start. “Il prossimo fine settimana nella mia Val d’Aosta”, ha annunciato con un misto di gioia e nostalgia, “ci sarà spazio per il Gran Finale dove potrò salutare tutti gli amici che mi hanno accompagnato in questo viaggio lungo sedici anni”.

La lunga riflessione che ha portato al ritiro

La decisione di porre fine alla sua carriera agonistica non è stata presa d'impulso. Federico Pellegrino aveva infatti già comunicato nel luglio 2024 la sua intenzione di ritirarsi al termine delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questa scelta, maturata dopo una lunga e profonda riflessione, era stata resa nota alla Tgr della Valle d’Aosta, preparando così il pubblico e gli addetti ai lavori a questo inevitabile commiato. Il suo palmarès è un vero e proprio testamento di eccellenza nel mondo dello sci nordico: include un prestigioso titolo mondiale nella sprint, conquistato a Lahti nel 2017, due ambite Coppe del Mondo di sprint, che attestano la sua costanza ai massimi livelli, e ben due medaglie d’argento olimpiche, simbolo della sua capacità di brillare nelle competizioni più importanti e attese.