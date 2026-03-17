Si avvicina l'epilogo di una carriera straordinaria: Federico Pellegrino si appresta a vivere l'ultima emozionante sfida nella Coppa del Mondo di sci di fondo. Lake Placid, negli Stati Uniti, ospiterà la tappa conclusiva della stagione 2025-2026, dal 20 al 22 marzo. Questo appuntamento segnerà l'addio del fuoriclasse valdostano al massimo circuito internazionale, dopo sedici anni di successi e un debutto l'11 marzo 2010. Pellegrino, protagonista indiscusso dello sci di fondo italiano nell'ultimo decennio, concluderà la sua attività agonistica al termine di questa stagione.

Il programma a Lake Placid prevede un trittico di gare: una 10 km individuale in tecnica classica con partenza a intervalli, una sprint e una 20 km mass start in tecnica libera. Per la trasferta oltreoceano, il tecnico Markus Cramer ha convocato otto atleti. In campo maschile: Pellegrino, Martino Carollo, Elia Barp, Davide Graz e Simone Mocellini. Nel settore femminile: Caterina Ganz, Federica Cassol e Iris De Martin Pinter.

L'addio di una leggenda dello sci di fondo italiano

Il ritiro ufficiale di Pellegrino dall'agonismo avverrà tra circa una decina di giorni, al "Gran Finale" di Saint-Barthélemy, nell'ambito dei Campionati Italiani sulle nevi della sua Val d'Aosta. Prima di questo appuntamento nazionale, il campione è determinato a chiudere in bellezza la sua avventura internazionale, salutando la Coppa del Mondo con una prestazione all'altezza della sua illustre carriera, ricca di successi e riconoscimenti.

La stagione 2025-2026: un bilancio

La stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di sci di fondo, quarantaquattresima edizione, ha avuto un calendario ricco e impegnativo. Iniziata il 28 novembre 2025 a Kuusamo, in Finlandia, ha previsto ventidue gare individuali e due sprint a squadre, su undici tappe. Le gare di sci di fondo ai XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 non sono state valide per la Coppa del Mondo, causando un'interruzione a febbraio. Atleti russi e bielorussi hanno partecipato solo sotto bandiera neutrale e con accesso limitato. Tra gli uomini, il norvegese Johannes Høsflot Klæbo ha vinto la Coppa del Mondo generale e di sprint; tra le donne, la statunitense Jessica Diggins ha trionfato nella Coppa di distanza. La tappa di Lake Placid conclude un'annata intensa, con l'Italia che cercherà di lasciare il segno nell'ultima uscita del suo campione più rappresentativo.