La Sir Sicoma Monini Perugia ha conquistato una vittoria sofferta ma fondamentale contro il Guaguas Las Palmas, la vera rivelazione della Champions League 2026 di volley maschile. In un match valido per l’andata dei quarti di finale, disputato in trasferta alle Canarie, i Campioni del Mondo si sono imposti solo al tie-break, dopo una sfida combattuta e ricca di colpi di scena.

I Block Devils, come già accaduto nella fase a gironi, hanno dovuto faticare più del previsto contro la formazione iberica. Dopo aver dominato e vinto i primi due set (25-23, 25-19), Perugia ha subito la prepotente rimonta degli spagnoli, trascinati da un ispirato Osmany Juantorena.

La partita si è così protratta fino alla frazione decisiva, il tie-break, dove i bianconeri sono riusciti ad avere la meglio, chiudendo l'incontro con il punteggio finale di 3-2 (25-23; 25-19; 21-25; 23-25; 15-). Una battaglia durata oltre due ore e mezza che ha consegnato a Perugia un risultato prezioso in vista del ritorno.

Protagonisti in campo: le prestazioni individuali

Il palleggiatore Simone Giannelli ha orchestrato il gioco con maestria, riuscendo a mandare in doppia cifra tutti i suoi compagni di squadra. Tra i più brillanti, l’opposto Wassim Ben Tara si è distinto con ben 28 punti, arricchiti da 3 muri e 3 ace, e un'efficacia del 47% in attacco. Ottime anche le prove degli schiacciatori Kamil Semeniuk (13 punti, 2 ace) e Oleh Plotnytskyi (20 punti, 2 muri, 57% in fase offensiva).

A muro, i centrali Roberto Russo (14 punti, 5 muri) e Federico Crosato hanno garantito solidità, mentre il libero Massimo Colaci ha chiuso con un notevole 59% in ricezione.

Sul fronte del Guaguas Las Palmas, l’intramontabile Osmany Juantorena ha guidato i suoi con 14 punti. Al suo fianco, l’opposto brasiliano Bezerra “Walla” ha contribuito con 20 punti, e il martello belga Tomas Rousseaux con 12. I centrali Martin Ramos (14 punti) e Helder Mendes (15 punti) hanno fornito un apporto significativo sotto la regia dello spagnolo Miguel Angel De Amo.

Verso la Final Four: le prospettive per il ritorno

Questa vittoria rappresenta un passo importante per la Sir Sicoma Monini Perugia verso la qualificazione alla Final Four della massima competizione europea.

Tuttavia, la squadra dovrà confermare la sua superiorità nella gara di ritorno, in programma al PalaBarton. Per assicurarsi un posto tra le migliori quattro d’Europa, sarà indispensabile vincere nuovamente o, in caso di sconfitta per 3-2, aggiudicarsi il decisivo golden set di spareggio.

Dettagli del match: Ben Tara MVP e la cronaca set per set

La sfida è stata caratterizzata da scambi lunghi e un'alta qualità di gioco, con momenti di grande intensità. Wassim Ben Tara, eletto MVP della partita con 24 punti, 1 ace e 3 muri, si è rivelato determinante nei frangenti cruciali. Anche Ishikawa e Solè hanno fornito un contributo fondamentale, specialmente nei set decisivi.

Nel primo set, Perugia ha saputo resistere agli attacchi iniziali degli spagnoli, chiudendo con una zampata decisiva grazie a un muro di Ben Tara.

Il secondo set ha visto i Block Devils accelerare, con Ishikawa tra i protagonisti e Plotnytskyi che ha aperto il solco, permettendo a Giannelli di chiudere. Il terzo set è andato ai padroni di casa, che si sono distanziati con muri e ace, nonostante i tentativi di reazione di Perugia. Il quarto set ha segnato il massimo tentativo di rimonta del Las Palmas, rendendo il tie-break inevitabile. Nella frazione conclusiva, il quinto set, dopo un punto a punto serrato, Perugia ha strappato la vittoria con ace e attacchi di Ben Tara, con Ishikawa che ha firmato il 10-8 e Solè che ha messo il sigillo finale con un muro decisivo.