La Gas Sales Bluenergy Piacenza ha superato il Lubiana per 3-2 nella semifinale d’andata della CEV Cup di volley maschile. Dopo 130 minuti di battaglia al PalaBanca, con Alessandro Bovolenta protagonista, Piacenza dovrà vincere il ritorno in Slovenia o imporsi nel golden set (dopo eventuale tie-break) per la finale.

La partita ha visto Piacenza rimontare nel primo set da 15-21, chiudendo 30-28. Nel secondo parziale, la squadra di coach Dante Boninfante ha dominato, vincendo 25-20. Il Lubiana ha reagito, aggiudicandosi il terzo set (29-27) e il quarto (25-20), portando la sfida al tie-break.

Qui, Piacenza ha imposto il proprio ritmo, chiudendo con un netto 15-4 e vincendo.

Protagonisti e numeri della sfida

Per Piacenza, Alessandro Bovolenta ha messo a segno 21 punti (5 ace, 2 muri). Efe Mandiraci (23 punti, 6 ace) e José Miguel Gutierrez (17 punti) hanno contribuito. Al centro, Robertlandy Simon (17 punti, 5 muri) e Francesco Comparoni (5 punti). Per il Lubiana, l’opposto Toncek Stern ha brillato con 33 punti, supportato da Tine Urnaut (10), Luka Marovt (15) e Alen Pajenk (11).

Questo successo europeo arriva in un momento cruciale per Piacenza, reduce da una sconfitta contro Modena nei playoff scudetto. La prestazione in CEV Cup ha evidenziato la capacità di reazione e il carattere della squadra.

Il percorso del Lubiana e l'altra semifinale

Il Lubiana ha raggiunto la semifinale eliminando il Fenerbahce nei quarti. La formazione slovena, già vincitrice della CEV Cup nel 2007, si affida a Toncek Stern e al capitano Tine Urnaut. Alen Pajenk, autore di punti chiave, cercherà la rimonta al ritorno. Nell’altra semifinale d’andata, i tedeschi del Luneburg hanno battuto per 3-1 i belgi del Greenyard Maaseik.