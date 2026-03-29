Piacenza ha conquistato un posto nelle semifinali scudetto della Superlega di volley maschile, superando Modena nella decisiva gara di spareggio andata in scena al PalaPanini. I "Lupi" hanno espugnato la tana dei "Canarini" con un risultato di 3-1 (25-18; 21-25; 25-20; 25-20), chiudendo così la serie dei quarti di finale con un complessivo 3-2. Un derby emiliano rivelatosi particolarmente acceso e combattuto, che ha visto la quinta classificata della regular season prevalere sulla quarta, garantendosi così l'opportunità di proseguire la sua corsa verso il prestigioso titolo tricolore.

La vittoria di Piacenza è stata trainata dalle eccezionali prestazioni degli schiacciatori. Ramazan Mandiraci si è distinto come top scorer con ben ventidue punti, impreziositi da nove ace. Al suo fianco, Josè Miguel Gutierrez ha contribuito con diciassette punti, tre muri e due ace. Un ruolo cruciale è stato svolto anche dall’opposto Alessandro Bovolenta, autore di nove punti, e dal centrale Robertlandy Simon, che ha raggiunto la doppia cifra con dieci punti, il tutto orchestrato dalla sapiente regia di Paolo Porro.

La notizia più emozionante e significativa della serata è stata senza dubbio il rientro in campo di Gianluca Galassi. L'atleta è tornato a calcare il parquet dopo l’intervento per la rimozione di un tumore ai testicoli.

Galassi è subentrato nel corso del terzo set, dimostrando subito la sua presenza, e ha poi giocato da titolare l'intero quarto set, mettendo a segno quattro punti fondamentali per la sua squadra.

Modena si ferma ai quarti, Piacenza attende Perugia

Sul fronte modenese, nonostante la sconfitta, si sono messi in evidenza alcuni atleti. Paul Buchegger e Luca Porro sono stati i migliori realizzatori per i "Canarini", entrambi con quattordici punti. A seguire, Vlad Davyskiba ha contribuito con undici punti, mentre Pardo Mati e Giovanni Sanguinetti hanno chiuso la loro partita con otto punti ciascuno. Per Modena, la stagione prosegue ora con i playoff che metteranno in palio il quinto posto e l'annessa qualificazione alla Challenge Cup, la terza competizione europea per importanza.

Con la vittoria su Modena, Piacenza si prepara ora a un'altra sfida di altissimo livello. Nelle semifinali scudetto, i "Lupi" affronteranno Perugia, una squadra che vanta i titoli di Campione d’Europa e del Mondo e che punta a ricucirsi lo scudetto sul petto. Questo confronto si preannuncia particolarmente impegnativo e spettacolare. L’altra semifinale vedrà invece opposte Civitanova, che ha eliminato Trento (Campione d’Italia uscente), e Verona, seconda forza della stagione regolare e considerata la grande rivelazione di questa annata agonistica.

La serie playoff: un confronto equilibrato e avvincente

La serie dei quarti di finale tra Piacenza e Modena è stata caratterizzata da un notevole equilibrio e da partite estremamente combattute, spesso risoltesi al tie break.

Un esempio lampante è stata la seconda sfida della serie, dove Piacenza era riuscita a pareggiare i conti proprio grazie a una vittoria al quinto set. In quell’occasione, fu Mandiraci a mettere a terra il pallone decisivo dopo una lunga e intensa battaglia, confermando la capacità della squadra di mantenere la lucidità anche nei momenti di massima pressione. L'andamento complessivo della serie ha evidenziato il grande bilanciamento tra le due formazioni, con la quinta e la quarta forza della regular season che si sono contese l'accesso alla semifinale fino all'ultimo punto disponibile, regalando agli appassionati un derby appassionante e ricco di colpi di scena.