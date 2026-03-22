Laura Pirovano, reduce dal memorabile trionfo conquistato nella discesa di Kvitfjell il giorno precedente, ha affrontato il SuperG con una evidente stanchezza, concludendo la sua prova in tredicesima posizione. L'atleta trentina ha accumulato un ritardo di +2,17 rispetto a Sofia Goggia, vincitrice della gara. Al termine della competizione, Pirovano ha espresso la sua gioia per la compagna di squadra, dichiarando: “Sono veramente contenta per Sofia perché se la merita e anche lei oggi l’ho vista emozionatissima che di solito non si lascia tanto andare quindi è veramente il coronamento di una stagione pazzesca”.

Questa affermazione sottolinea il forte legame e il rispetto reciproco tra le sciatrici azzurre.

Riguardo alla sua prestazione personale, Laura Pirovano ha ammesso apertamente la fatica accumulata. “Ero stanchissima però ero anche contenta di fare questo super perché la pista mi piaceva, me lo son goduta mi son divertita”, ha rivelato, evidenziando il piacere di sciare su un tracciato a lei congeniale. Ha aggiunto: “Ero consapevole che non riuscivo a spingere e a dare effettivamente quello che magari nelle altre gare sono riuscita a fare però direi che non oso lamentarmi”. Nonostante la minore brillantezza, la sciatrice ha espresso soddisfazione per aver portato a termine la gara, guardando già al prossimo appuntamento: “Sicuramente ci vediamo ad Hafjell per il gigante”, ha concluso, confermando l'intenzione di chiudere la stagione con lo slalom gigante.

Analisi della Prova nel SuperG

Nel contesto del SuperG di Kvitfjell, la gara di Laura Pirovano ha mostrato un inizio promettente. L'azzurra era partita con determinazione, registrando un ritardo minimo di soli tre centesimi rispetto a Weidle‑Winkelmann al primo intermedio. Tuttavia, la progressiva stanchezza ha iniziato a farsi sentire nel secondo settore del tracciato, dove ha accumulato un distacco significativo di quasi nove decimi. Questo rallentamento ha compromesso la sua posizione finale, portandola a chiudere la prova con il tempo di 1:31.40, che le è valso il tredicesimo posto in classifica generale. La prestazione, sebbene non ai vertici, riflette la complessità di affrontare una gara di alto livello dopo un successo così impegnativo.

Gli Ultimi Appuntamenti della Stagione

Con la conclusione del SuperG, Laura Pirovano ha delineato i suoi prossimi e ultimi impegni agonistici per la stagione. La sciatrice ha infatti annunciato che la sua annata agonistica si chiuderà con la partecipazione allo slalom gigante. L'appuntamento finale è fissato ad Hafjell, dove Pirovano cercherà di concludere al meglio la sua straordinaria stagione, che l'ha vista protagonista di risultati di rilievo. Questo evento rappresenterà l'ultima occasione per l'atleta di mettersi alla prova prima della pausa estiva.

Il Trionfo Storico in Coppa del Mondo

Il weekend precedente al SuperG di Kvitfjell ha segnato un momento storico nella carriera di Laura Pirovano.

L'atleta ha conquistato il suo primo successo in Coppa del Mondo, un traguardo eccezionale nella discesa libera di Val di Fassa. In una gara al cardiopalma, Pirovano ha preceduto Emma Aicher di un solo centesimo, dimostrando precisione e determinazione fuori dal comune. La sua performance non si è fermata qui: il giorno successivo, ha bissato il successo, vincendo nuovamente per un centesimo e consolidando la posizione. Queste due vittorie consecutive le hanno permesso di balzare al comando della classifica di specialità nella discesa, a una sola gara dal termine della stagione, un risultato che ha sorpreso e entusiasmato il mondo dello sci.

Le emozioni legate a questi successi sono state intense, come ha testimoniato.

“Quando ho rivisto la luce verde, e di nuovo per un centesimo, pensavo mi facessero uno scherzo: è stato incredibile”, ha commentato Pirovano, esprimendo incredulità e gioia per i risultati inattesi. Ha poi aggiunto, con una prospettiva matura e consapevole: “Non ho mai pensato alla Coppa di discesa. Sono fiera della mia stagione indipendentemente dal risultato”. Questa dichiarazione rivela umiltà e profonda soddisfazione per il percorso compiuto e le prestazioni raggiunte, al di là del singolo trofeo. La sua stagione è stata, a tutti gli effetti, pazzesca, come lei stessa ha definito il percorso di Sofia Goggia, un aggettivo che ben si adatta anche alla sua ascesa.