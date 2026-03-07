Laura Pirovano ha realizzato un’impresa straordinaria nella Coppa del Mondo di sci alpino. La sciatrice trentina ha conquistato la vittoria nella discesa libera di Val di Fassa, imponendosi per un solo centesimo sulla tedesca Emma Aicher. Questo risultato le ha permesso di balzare in testa alla classifica di specialità, a poche gare dalla conclusione della stagione.

Pirovano ha confessato di essere incredula: “Ci credevo meno di ieri, a metà pista ero stanchissima. Ieri mi ha dato tante emozioni e tolto tante energie. Ho cercato di mollare, ma avevo la sensazione che non fosse abbastanza: quando ho visto la luce verde per un centesimo, ho detto ‘mi state facendo uno scherzo?’”.

Ha aggiunto: “Incredibile è l’aggettivo giusto, surreale e troppo bello. Sono in testa, ma non ci voglio pensare: sono emozioni che faccio fatica a gestire, sono al settimo cielo. Essere in testa a una gara dalla fine è surreale: ho sempre mancato il passettino, ma la mia costanza sta pagando e sono felice”.

La pista La VolatA e il duello con Aicher

La vittoria in Val di Fassa è arrivata sulla pista “La VolatA” al Passo San Pellegrino. Pirovano ha preceduto Emma Aicher di un solo centesimo, prendendo così il comando della classifica di discesa libera con un margine di ventotto punti proprio sulla tedesca, in vista delle Finali di Lillehammer.

Emozioni e prospettive future

“Oggi è più facile gestire le emozioni, sono ancora sotto shock per come è successo perché per un centesimo… Due ragazze hanno fatto gara pari con me, perché un centesimo e cinque centesimi su una pista di più di due chilometri sono nulla.

Sapevo di essere lì, sciare abbastanza bene e giocarmela, ma non pensavo così. Sono felicissima. Ho fatto una piccolissima parte rispetto ad altre e spero anche solo di avvicinarmi alle mie compagne perché sono state sempre un esempio. Non vedo l’ora di gareggiare domani anche se sono stremata, la pista è troppo bella e spero che esca fuori un bel superG”.

Crescita costante e posizione di forza

Questa vittoria rappresenta il secondo successo in Coppa del Mondo per Pirovano, entrambi ottenuti in Val di Fassa, confermando la sua crescita costante nel circuito. Il margine di vantaggio nella classifica di discesa libera la pone in una posizione di forza nella lotta per la Sfera di Cristallo, con le Finali di Lillehammer ormai alle porte.