L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nella gara a squadre maschile di pistola ad aria compressa 10 metri agli Europei di tiro a segno. La formazione azzurra, composta da Paolo Monna, Federico Nilo Maldini e Mattia Scodes, si è imposta nettamente chiudendo le qualificazioni con un punteggio di 1737/1800, a fronte di 61 centri precisi (x).

La competizione a squadre

La squadra italiana ha dimostrato una solidità notevole, superando la Turchia, seconda classificata con 1729/1800 (46x), e la Serbia, che ha ottenuto il terzo posto con 1719/1800 (46x).

Questo successo conferma la capacità del gruppo di performare al meglio anche sotto pressione.

Finale individuale: buone qualificazioni, ma senza podio

Nella competizione individuale, Paolo Monna e Federico Nilo Maldini sono riusciti a qualificarsi per la finale. Monna, dopo aver dominato la fase di qualificazione, ha concluso la sua prova al quinto posto. Un 6.8 al penultimo tiro lo ha fatto scivolare a 176.6 punti. Federico Nilo Maldini, quarto nelle qualificazioni, è stato il primo ad essere eliminato nell'atto conclusivo, terminando all'ottavo posto con 117.6 punti dopo dodici colpi. Il titolo continentale è stato conquistato dall'atleta neutrale Anton Aristarkhov, che ha superato il tedesco Robin Walter con un punteggio di 242.2 a 241.4.

La medaglia di bronzo è andata allo svizzero Jason Solari (219.3).

Significato del risultato

Il trionfo a squadre rappresenta un risultato di rilievo per il tiro a segno italiano, evidenziando la coesione e la competitività del movimento a livello continentale. Nonostante l'assenza di podi individuali, le prestazioni di Monna e Maldini testimoniano il valore degli atleti azzurri nella disciplina.

Precedenti e contesto

La gara si è svolta a Yerevan, in Armenia. Questo successo si inserisce in un contesto di ottime performance per la squadra italiana. In precedenza, nella specialità senior maschile a squadre, l'Italia aveva già ottenuto un argento con Monna, Maldini e Matteo Mastrovalerio, chiudendo con 1728 punti, un solo punto dietro la Repubblica Ceca (1729) e precedendo l'Ucraina (1728) per un maggior numero di centri precisi (x).