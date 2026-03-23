I playoff di Serie A1 di basket femminile hanno preso il via con un debutto intenso, regalando subito emozioni e risultati di rilievo. Le gare‑uno hanno acceso l'attenzione degli appassionati, con l'Umana Reyer Venezia che ha confermato il proprio status di favorita, mentre la People Strategy Panthers Roseto ha firmato una clamorosa impresa contro la quotata La Molisana Magnolia Campobasso, vincendo con un decisivo buzzer beater.

Venezia domina San Martino di Lupari in gara‑uno

Al Taliercio, l'Umana Reyer Venezia ha imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti, conquistando una vittoria netta contro l'Alama San Martino di Lupari.

Davanti a 2.253 spettatori, la squadra veneziana ha costruito il proprio successo con due quarti iniziali difensivamente solidi, chiusi con parziali di 15‑5 e 20‑9. L'attacco è stato guidato da Mavunga, autrice di 16 punti, ben supportata da Fassina e Holmes, che hanno contribuito con 11 punti ciascuna. Per la formazione di San Martino di Lupari, i 15 punti di Scott, i 13 di Hobbs e i 10 di Guarise non sono stati sufficienti per arginare la superiorità avversaria, culminata in una sconfitta senza appello.

Roseto sorprende Campobasso con un finale al cardiopalma

Una delle grandi sorprese di questi playoff è arrivata dal PalaMaggetti, dove la People Strategy Panthers Roseto ha battuto la La Molisana Magnolia Campobasso, considerata la terza forza del campionato.

La partita, caratterizzata da un punteggio basso (58‑56), è stata decisa solo nel finale, regalando un epilogo al cardiopalma. Per Campobasso, Madera ha messo a segno 10 punti e catturato 11 rimbalzi, ma la prestazione offensiva è stata limitata dal modesto 5/27 dal campo combinato da Simon e Morrison. A decidere l'incontro è stata Espedale di Roseto, che ha realizzato la sua miglior prestazione stagionale con 15 punti, inclusa la tripla decisiva al buzzer beater. Hanno contribuito al successo di Roseto anche Ustby con 14 punti e Puisis con 12. Per Campobasso, Miccoli ha segnato 12 punti.

Le prime indicazioni dai playoff di Serie A1

Il successo convincente dell'Umana Reyer Venezia in gara‑uno conferma il suo ruolo di seria candidata nei playoff, evidenziando una difesa solida e un attacco ben distribuito.

La vittoria esterna della People Strategy Panthers Roseto, invece, rappresenta una delle sorprese più significative di questa fase iniziale, dimostrando la capacità della squadra di lottare e imporsi anche contro avversarie più quotate, grazie a una prestazione corale e a un finale di gara gestito con grande determinazione. Questi primi risultati promettono una fase finale del campionato ricca di emozioni e colpi di scena.