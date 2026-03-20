La Serie A1 di basket femminile entra nella fase decisiva con l'avvio dei playoff per il titolo nazionale. Conclusa la regular season, la griglia dei quarti di finale è stata ufficializzata. La Famila Wuber Schio è la favorita, avendo dominato il campionato con venti vittorie su venti.

Il tabellone dei playoff si apre con l'incontro tra Umana Reyer Venezia e Alama San Martino di Lupari. Venezia, seconda, arriva con la spinta di una vittoria in Eurolega contro Schio, infondendo ulteriore fiducia. San Martino di Lupari ha mostrato crescita importante nel finale di stagione, chiudendo la regular season con quattro successi consecutivi.

Gli accoppiamenti dei quarti di finale

Le otto squadre ai quarti di finale sono Famila Wuber Schio, Umana Reyer Venezia, Autosped G BCC Derthona Basket, Alama San Martino di Lupari, La Molisana Magnolia Campobasso, Geas Sesto San Giovanni, E-Work Faenza e O.ME.P.S. Battipaglia. Gli accoppiamenti ufficiali: Schio vs O.ME.P.S. Battipaglia; Derthona vs San Martino di Lupari; Venezia vs E-Work Faenza; Campobasso vs Geas Sesto San Giovanni. Le prime gare sono tra il 30 marzo e il 2 aprile 2025.

Schio: riscatto e supremazia

L'attenzione resta sulla Famila Wuber Schio, che, dopo l'eliminazione dall'Eurolega e un cambio di allenatore, è chiamata a riconfermare la supremazia in Italia. Le campionesse in carica si confronteranno con l'O.ME.P.S.

Battipaglia, formazione neopromossa ai playoff senza particolari pressioni. Sebbene il duello possa apparire scontato, la post season è nota per riservare risultati inattesi.

Parallelamente ai playoff, i playout definiranno la permanenza nella massima serie. Il primo turno vedrà la sfida tra RMB Brixia Basket e Dinamo Banco di Sardegna Sassari. A conclusione della regular season, la classifica finale ha visto Famila Wuber Schio primeggiare con 38 punti, seguita da Umana Reyer Venezia a 36 e La Molisana Magnolia Campobasso con 28 punti.