Il Plebiscito Padova ha conquistato una vittoria netta nel posticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile, superando il Nautilus Civitavecchia con l'eloquente punteggio di 19-9. Davanti al proprio pubblico, la formazione veneta ha dimostrato grande determinazione e solidità, gestendo la partita sin dalle prime battute e mantenendo costantemente il controllo del gioco.

La giornata ha registrato anche due importanti affermazioni esterne: lo Smile Cosenza Pallanuoto ha espugnato la vasca del Brizz Nuoto con un convincente 16-11, mentre l'AGN Energia Bogliasco 1951 si è imposta in trasferta contro l'Iren Tauride Locatelli Genova per 16-8.

Questi risultati hanno contribuito a delineare ulteriormente la classifica, che vede L’Ekipe Orizzonte in testa con 36 punti, seguita da SIS Roma e Rapallo Pallanuoto, entrambe a quota 35. Il Plebiscito Padova, grazie al successo odierno, si porta a 21 punti, consolidando la propria posizione nella parte centrale della graduatoria.

Risultati e classifica della quattordicesima giornata

Nel dettaglio, la quattordicesima giornata ha offerto anche la vittoria del Rapallo Pallanuoto sulla Pallanuoto Trieste per 18-17 dopo i tiri di rigore, in una sfida molto combattuta che si era chiusa sul 13-13 nei tempi regolamentari. La SIS Roma, invece, è stata sconfitta da L’Ekipe Orizzonte per 11-9, un risultato che conferma il grande equilibrio tra le prime della classe.

La classifica aggiornata si presenta così:

L’Ekipe Orizzonte : 36 punti

: 36 punti SIS Roma : 35 punti

: 35 punti Rapallo Pallanuoto : 35 punti

: 35 punti Smile Cosenza Pallanuoto : 25 punti

: 25 punti Pallanuoto Trieste : 24 punti (una partita in meno)

: 24 punti (una partita in meno) Plebiscito Padova : 21 punti

: 21 punti AGN Energia Bogliasco 1951 : 19 punti

: 19 punti Brizz Nuoto : 9 punti

: 9 punti Nautilus Civitavecchia : 3 punti

: 3 punti Iren Tauride Locatelli Genova: 0 punti (una partita in meno)

Prossimi impegni e la Coppa Italia

In un contesto più ampio, le squadre di vertice stanno gestendo con attenzione le proprie risorse in vista dei prossimi e cruciali appuntamenti. Il campionato osserverà una pausa fino al 14 marzo per lasciare spazio alle competizioni europee e nazionali. Dal 27 febbraio al 1° marzo, AGN Energia Bogliasco 1951, Smile Cosenza Pallanuoto e Brizz Nuoto saranno impegnate nella seconda fase a gironi della Conference Cup.

Parallelamente, il Plebiscito Padova chiuderà il proprio concentramento di Euro Cup in Francia, affrontando il Grand Nancy AC il 28 febbraio.

Un evento di spicco sarà la Final Six della Coppa Italia Unipol, che si terrà a Napoli dal 6 all’8 marzo. In questa competizione, SIS Roma e Rapallo Pallanuoto accederanno direttamente alle semifinali grazie alla loro posizione in campionato. Il programma dei quarti di finale prevede due sfide avvincenti: L’Ekipe Orizzonte contro Plebiscito Padova il 6 marzo alle 18:30, e Pallanuoto Trieste contro Smile Cosenza Pallanuoto alle 20:00. Le semifinali e la finale si disputeranno entro l'8 marzo. Le strategie degli staff tecnici saranno improntate a rotazioni mirate e a una gestione calibrata dei carichi atletici, al fine di massimizzare il recupero delle atlete e ridurre il rischio di infortuni in questa fase cruciale della stagione.