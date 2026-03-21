La recente vittoria di Tadej Pogacar alla Milano-Sanremo 2026 ha consolidato ulteriormente la sua posizione nel ciclismo mondiale, portando nelle sue tasche un montepremi di 20.000 euro, garantito direttamente dagli organizzatori della prestigiosa corsa. Sebbene questa somma sia un riconoscimento tangibile del suo successo nella Classicissima, essa costituisce solo una parte marginale del suo guadagno complessivo annuo, che si attesta su cifre ben più consistenti.

Il reddito del campione sloveno è infatti alimentato principalmente da un elevato stipendio, da accordi di sponsorizzazione strategici e dai proventi derivanti dal merchandising.

Questi elementi combinati contribuiscono a formare un flusso di entrate che posiziona Pogacar tra gli atleti più remunerati del panorama ciclistico internazionale.

Il Montepremi della Milano-Sanremo 2026

Il trionfo di Tadej Pogacar alla Milano-Sanremo 2026 è stato premiato con una somma di 20.000 euro. Questa cifra, come da regolamento, è il riconoscimento economico diretto per il vincitore della competizione, versato dagli organizzatori della corsa.

Stipendio, Sponsorizzazioni e Guadagno Annuo Complessivo

Il vero fulcro delle entrate di Tadej Pogacar è rappresentato dal suo stipendio annuo. Si stima che la squadra UAE Emirates gli versi una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni di euro. A questa somma si aggiungono i consistenti compensi derivanti dai numerosi contratti di sponsorizzazione e dalle vendite del merchandising legato al suo nome e alla sua immagine.

L'insieme di queste voci porta il suo guadagno totale annuo a una stima che varia tra i 12 e i 13 milioni di euro.

Analisi Dettagliata dei Ricavi

Per comprendere appieno la composizione del suo reddito, è utile osservare i dati recenti. Nel 2025, Tadej Pogacar ha percepito uno stipendio di circa 8 milioni di euro. A questa cifra si sono sommati circa 2 milioni di euro provenienti dagli sponsor e circa 1 milione di euro generato dal merchandising, per un totale annuo stimato di 12 milioni di euro. Le proiezioni per il 2026 indicano inoltre un potenziale raddoppio dei ricavi da sponsor, che potrebbero raggiungere i 4 milioni di euro.

Questi dati evidenziano chiaramente come il montepremi di una singola gara, pur prestigiosa come la Milano-Sanremo, costituisca una porzione relativamente esigua del reddito complessivo di un atleta di tale calibro.

La maggior parte dei suoi guadagni deriva, infatti, dallo stipendio garantito dalla squadra, dalle partnership con gli sponsor e dalle attività di merchandising, che insieme costruiscono un impero economico ben più vasto.