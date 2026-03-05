Il grande atteso del weekend è Tadej Pogacar. Dopo tre mesi intensi, il campione sloveno torna in gara sabato alla Strade Bianche, la classica toscana con tratti in sterrato che è ormai diventata il suo “giardino di casa”.

Debutto stagionale e omaggio sul Colle Pinzuto

Il campione del mondo in carica parte con i favori del pronostico. Nelle sue ultime tre partecipazioni, Pogacar ha conquistato tutte le edizioni, imponendosi con prove di forza devastanti. A testimonianza del suo impatto sulla corsa, un tratto di sterrato, quello del Colle Pinzuto, è stato intitolato proprio a suo nome.

Obiettivo Milano‑Sanremo

Se la Strade Bianche rappresenta l’apertura della stagione agonistica, il vero obiettivo di questa prima parte dell’anno è la Milano‑Sanremo, gara prestigiosa ancora assente nel suo palmarès. Arrivare alla Classicissima in perfetta forma sarà fondamentale per Pogacar, che proverà a contrastare Mathieu van der Poel, vincitore dell’edizione precedente.

Contesto e calendario

La Strade Bianche, in programma sabato 7 marzo, segna il debutto stagionale di Pogacar. Successivamente, il ciclista sarà al via della Milano‑Sanremo il 21 marzo. Il tratto del Colle Pinzuto, uno dei punti decisivi della gara, è stato dedicato allo sloveno dopo le sue tre vittorie, un riconoscimento riservato solo a chi ha lasciato un segno indelebile nella storia di questa competizione.