Sabato 21 marzo, Tadej Pogacar ha coronato uno dei suoi sogni più ambiti, vincendo per la prima volta la Milano-Sanremo in una giornata ricca di tensione e colpi di scena. Un risultato straordinario, ottenuto nonostante una caduta avvenuta poco prima dell’ascesa alla Cipressa che avrebbe potuto compromettere irrimediabilmente la sua corsa. A rivelare un retroscena clamoroso su questo episodio è stato il meccanico del team UAE, Boštjan Kavčnik, in un'intervista rilasciata al quotidiano sloveno Delo: "Pogacar ha corso gli ultimi chilometri con il telaio della sua Colnago incrinato".

'Solo dopo l'arrivo abbiamo scoperto il danno'

La caduta, avvenuta sul lato sinistro della bici, non ha provocato ferite gravi al campione sloveno, ma ha danneggiato seriamente il carro posteriore del telaio. "Solo dopo l’arrivo abbiamo scoperto che Tadej aveva corso tutta la fase finale con il telaio incrinato. Il carro posteriore era danneggiato, ma fortunatamente ha resistito", ha spiegato Kavčnik, sottolineando il rischio che questa condizione avrebbe potuto rappresentare.

Se Pogacar fosse stato consapevole del danno strutturale, probabilmente non avrebbe osato mantenere un’andatura così aggressiva, specialmente durante le fasi decisive sulla discesa del Poggio, dove ha cercato di mettere sotto pressione Tom Pidcock.

Il meccanico ha inoltre chiarito perchè il team ha deciso di non sostituire la bici dopo la caduta.

"Tadej è caduto sul lato sinistro, dove non c’è il meccanismo del cambio, ma si è attivata una modalità di sicurezza che lui stesso ha disattivato. Non ha riscontrato altri problemi, pertanto abbiamo deciso di non cambiare bicicletta".

Gomme da 28mm e monocorona

Un altro elemento interessante emerso dall’intervista riguarda la configurazione utilizzata da Pogacar in questa classica. Per la prima volta il campione del mondo ha optato per una corona singola, eliminando il deragliatore anteriore e la corona aggiuntiva. Questo accorgimento ha permesso di ridurre il peso e migliorare l’aerodinamica della bici.

Non solo: sono stati montati pneumatici più stretti, 28 millimetri contro i 30 millimetri dell’edizione precedente, scelta studiata dal reparto prestazioni del team per ottimizzare la velocità su un percorso particolarmente veloce come quello della Milano-Sanremo.

La combinazione di questi fattori, unita alla resistenza mostrata da Pogacar nonostante la caduta e il danno al telaio, ha fatto sì che la bici Colnago usata in gara acquisisse un valore speciale. "Questa bicicletta ora farà parte della collezione personale di Tadej, poiché non può più essere utilizzata per le competizioni", ha concluso Kavčnik.

La vittoria di Pogacar alla Milano-Sanremo assume così un significato ancora più epico: non solo un trionfo personale e sportivo, ma anche una testimonianza di coraggio e determinazione, portata avanti nonostante le difficoltà tecniche che avrebbero potuto arrestare il cammino di qualsiasi altro corridore. Un racconto che resterà nella storia del ciclismo moderno.