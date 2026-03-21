Una Milano-Sanremo intensa e ricca di emozioni ha visto Tom Pidcock protagonista fino all'ultimo metro, sfiorando la vittoria in una delle Classiche Monumento più prestigiose. Il ciclista britannico della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ha condiviso le sue sensazioni post-gara, esprimendo un misto di orgoglio per la sua performance e profonda delusione per il risultato finale.

La prestazione straordinaria e la vittoria sfumata

“Stavamo volando davvero, e se sei l’unico rimasto con Tadej Pogacar in un Monumento, allora è stata una grande prestazione.

Guarderò i numeri dopo, ma probabilmente è stato uno dei miei migliori giorni in bicicletta”, ha dichiarato Pidcock, evidenziando la qualità della sua prova. Nonostante l'eccellente performance, la vittoria gli è sfuggita per un soffio, lasciando un'amarezza palpabile: “Ho bisogno di un po’ di tempo per riflettere. In questo momento sono molto deluso, perché fa male arrivare così vicino. Se Tadej fosse andato in solitaria e io avessi chiuso secondo da solo, probabilmente sarei seduto qui felice. Ma sono stati quattro centimetri, e questo fa molto male.”

Il confronto con il campione e la delusione persistente

Pidcock non ha esitato a riconoscere la superiorità del suo avversario, pur non riuscendo a placare la sua delusione: “Certo, sto perdendo contro Tadej, il miglior ciclista di sempre.

Probabilmente non dovrei essere deluso, ma non posso farci niente. Dovrò guardarla nel quadro generale, perché per ora sono soprattutto deluso. Ero così vicino a un Monumento, ma quello che ho fatto è stato incredibile, e ne sono fiero.” La sua analisi della gara ha rivelato una condizione fisica ottimale: “Mi sentivo alla grande. E ne avevo bisogno, perché Pogacar ha trasformato il finale in un test brutale nonostante la caduta precedente. L’anno scorso ero davvero deluso perché sapevo che potevo essere al vertice, e non era nemmeno per una caduta che avevo perso l’opportunità. Quindi è bello aver dimostrato quest’anno che ho le gambe per farlo.”

Le tattiche sul Poggio e la rivelazione di Pogacar

Il britannico ha descritto le dinamiche cruciali sul Poggio: “Sul Poggio, Tadej era più vicino a staccarmi lì, ma il modo in cui l’ha affrontato — con quei 30 secondi di scatti e poi un lieve allentamento — mi si addiceva in realtà.

Mi ha permesso di recuperare un po’. Dovevo solo stare in ruota, come quando pedali dietro a una moto.”

A conclusione del suo racconto, Pidcock ha condiviso un aneddoto che mescola ironia e un velo di amarezza, riguardante il futuro del suo rivale nella Classicissima: “Tadej Pogacar ha detto che non tornerà più ora che ha vinto. Quindi quale moto userò adesso per stare in scia?”. Una dichiarazione che, se confermata, segnerebbe un cambiamento significativo per le future edizioni della corsa.

Il podio della Classicissima 2026

La Milano-Sanremo 2026, centodiciasettesima edizione della "Classicissima", ha visto il trionfo di Tadej Pogacar, che ha completato il percorso in 6 ore 35 minuti e 49 secondi, con una media di 45,172 km/h. Al secondo posto si è classificato Tom Pidcock, confermando la sua crescita e la sua competitività nelle corse di un giorno più prestigiose. Il podio è stato completato da Wout Van Aert.