Tadej Pogacar ha trionfato alla Milano-Sanremo 2026, conquistando la Classicissima al termine di una gara avvincente e ricca di colpi di scena. Il campione sloveno, nonostante una caduta che avrebbe potuto compromettere le sue ambizioni, ha dimostrato una straordinaria resilienza, rialzandosi e rientrando nel gruppo dei migliori poco prima della Cipressa.

La fase finale della corsa ha offerto momenti di altissima intensità. Dopo un attacco poderoso, Pogacar si è ritrovato in fuga con Tom Pidcock e Mathieu van der Poel. Quest'ultimo, tuttavia, non è riuscito a tenere il ritmo sul Poggio, lasciando i due rivali a contendersi la vittoria nello sprint decisivo in via Roma.

Con una dimostrazione di forza e precisione, Pogacar ha preceduto Pidcock di appena mezza ruota, tagliando il traguardo per primo. Il podio è stato completato da Wout van Aert, giunto terzo con un distacco di quattro secondi.

La top ten della Milano-Sanremo 2026 ha visto la presenza di altri grandi nomi del ciclismo internazionale: Mads Pedersen, Corbin Strong, Andrea Vendrame (il miglior italiano, classificatosi al sesto posto), Jasper Stuyven, Mathieu van der Poel (ottavo nonostante il calo finale), Matteo Trentin ed Edoardo Zambanini.

La caduta e la rimonta epica di Pogacar

L'episodio più drammatico e al contempo decisivo della gara si è verificato a circa trentadue chilometri dal traguardo, quando Pogacar è stato coinvolto in una caduta durante il passaggio per Imperia.

Nonostante le abrasioni al muscolo e una ginocchiata sanguinante, il corridore sloveno ha reagito con prontezza e determinazione. Le sue parole al termine della gara riflettono la tensione di quei momenti: "Quando mi sono caduto, per un momento ho pensato che fosse tutto finito… sono risalito subito in bici e non mi ero fatto molto male… Ho avuto fortuna di batterlo allo sprint… È stato molto tirato, ma ce l’ho fatta". Una rimonta che lo ha visto ricongiungersi al gruppo di testa proprio durante l'impegnativa ascesa alla Cipressa.

Il prestigio della Classicissima e il record di Pogacar

Questa vittoria alla Milano-Sanremo rappresenta per Tadej Pogacar l'undicesima conquista in una classica monumento, un risultato che lo avvicina ulteriormente ai più grandi di tutti i tempi e lo lascia con l'unico obiettivo mancante della Parigi-Roubaix.

La sua impresa si inserisce in una tradizione gloriosa che ha visto campioni leggendari come Eddy Merckx, Gino Bartali e Fausto Coppi trionfare su questo percorso, consolidando il proprio status nel pantheon del ciclismo mondiale.

La Milano-Sanremo, con i suoi 298 chilometri, è riconosciuta come la classica più lunga della stagione, una vera prova di resistenza e strategia che mette a dura prova i corridori per oltre sei ore e mezza. La vittoria di Pogacar, già campione del mondo, è stata accolta con grande emozione dal corridore e dal suo team, tra lacrime di gioia e abbracci, a testimonianza del valore immenso di questo successo in una delle corse più imprevedibili e prestigiose del calendario internazionale.

Il sesto posto di Andrea Vendrame, il miglior italiano in classifica, evidenzia la competitività degli atleti azzurri in un contesto di altissimo livello, confermando la presenza italiana ai vertici del ciclismo mondiale.