La Milano-Sanremo ha celebrato Tadej Pogacar con una vittoria memorabile, frutto di una straordinaria rimonta dopo una caduta e culminata in uno sprint imperioso su Tom Pidcock. L'impresa del campione del mondo è stata attentamente analizzata da Gian Luca Giardini, che ha fornito un quadro completo di una giornata perfetta per il ciclista sloveno, un vero e proprio capolavoro in Riviera.

Il trionfo di Pogacar nella Classicissima

Il 21 marzo 2026, nella cornice della Classicissima di primavera, Pogacar ha conquistato il successo al suo sesto tentativo.

La vittoria è giunta in volata, al termine di una corsa che lo ha visto protagonista di una caduta a soli 32 chilometri dal traguardo. Nonostante l'incidente, il corridore sloveno ha dimostrato una forza d'animo e una freddezza eccezionali, riuscendo a recuperare posizioni e a dominare la fase finale della competizione.

L'analisi tecnica di Gian Luca Giardini

Gian Luca Giardini ha evidenziato come la vittoria di Pogacar sia il risultato di una combinazione vincente di resilienza, strategia e potenza. La caduta non ha minimamente intaccato il suo ritmo; al contrario, ha saputo reagire prontamente, rientrando nel gruppo di testa con determinazione. Sul Poggio, Pogacar ha imposto il suo ritmo in modo decisivo, riuscendo a staccare avversari del calibro di Van der Poel e Pidcock, per poi superare quest'ultimo in una volata mozzafiato.

Risonanza internazionale e record

Il successo di Pogacar ha avuto un'ampia risonanza internazionale. La stampa specializzata ha descritto il suo attacco decisivo negli ultimi metri e la capacità di rimontare dopo la caduta, sottolineando la sua superiorità in volata su Pidcock. La corsa ha visto Wout van Aert classificarsi al terzo posto, con un distacco di quattro secondi. Questa vittoria rappresenta un ulteriore Monumento aggiunto al già ricco palmarès di Pogacar, che raggiunge quota undici successi nelle Classiche Monumento, eguagliando così il leggendario Roger De Vlaeminck.

Questi elementi confermano la portata storica dell'impresa e il valore tecnico straordinario della performance compiuta da Tadej Pogacar, che ha regalato agli appassionati una Milano-Sanremo da sogno.