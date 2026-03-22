Il circuito di Goiânia si accende per il secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, un evento che ha già regalato emozioni inattese e importanti conferme. Fabio Di Giannantonio ha conquistato una sorprendente pole position, mentre Marc Marquez ha trionfato nella Sprint Race, ponendo il campione in carica Francesco Bagnaia di fronte all'arduo compito di una rimonta.

Qualifiche: Di Giannantonio in pole, una prima fila di prestigio

Nelle qualifiche, Fabio Di Giannantonio, in sella alla sua Ducati VR46, ha saputo fare la differenza, assicurandosi una pole position di grande valore per sé e per l'intera squadra.

La prima fila si preannuncia stellare, con Marco Bezzecchi (Aprilia) e Marc Marquez (Ducati) che si schiereranno al suo fianco. Marquez, in particolare, ha già dimostrato il suo potenziale imponendosi nella Sprint Race del sabato.

La Sprint Race: trionfo di Marquez e imprevisti in pista

La gara Sprint del sabato ha visto Marc Marquez imporsi con una gestione intelligente e strategica della corsa, conquistando la sua prima vittoria stagionale e confermando un ritrovato stato di forma. Di Giannantonio ha chiuso in seconda posizione, mostrando grande solidità, mentre Jorge Martín ha completato il podio, autore di una rimonta efficace dal quinto posto in qualifica. La corsa è stata ritardata di un'ora e venti minuti a causa di un profondo avvallamento emerso sul rettilineo principale, che ha richiesto interventi urgenti per garantire la sicurezza del tracciato.

Nonostante il ritardo, Marquez ha attaccato con decisione nella seconda parte della gara, superando Di Giannantonio a soli tre giri dal termine. Martín ha beneficiato anche di un errore di Marco Bezzecchi per assicurarsi il terzo posto sul podio.

Bagnaia: la sfida della rimonta

Per Francesco Bagnaia, campione in carica, la situazione si presenta più complessa in vista della gara lunga. Partito dall'undicesima posizione dopo una qualifica deludente, Bagnaia ha concluso la Sprint Race in ottava piazza. Questo risultato, pur evidenziando un buon passo gara, lo obbliga a una nuova e impegnativa rimonta nella gara principale, partendo da una posizione arretrata che richiederà grande concentrazione e determinazione.