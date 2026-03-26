Remco Evenepoel ha vissuto una giornata intensa durante la terza tappa della Volta Catalunya di ciclismo, corsa mercoledì 25 marzo. Nonostante un percorso favorevole a una volata di gruppo, il campione olimpico belga ha sorpreso con un attacco deciso, sfruttando il forte vento laterale. L’azione ha prodotto uno strappo importante, al quale solo Jonas Vingegaard è riuscito a rispondere, formando così una coppia protagonista per quasi trenta chilometri. Tuttavia, l’esito della tappa è stato condizionato da una caduta di Evenepoel all’imbocco di una rotonda nel finale.

Il corridore ha impiegato diversi minuti per riprendere la corsa e tagliare il traguardo, rimanendo inevitabilmente staccato dal gruppo.

Le replay de ce final fou sur la 3e étape du Tour de Catalogne où Remco Evenepoel a chuté. Il était sorti avec Jonas Vingegaard à 27km. Le Danois n'a pas insisté ensuite et Dorian Godon (Ineos Grenadiers) est venu s'imposer au sprint. #VoltaCatalunya105 pic.twitter.com/elht6ZmHaz — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 25, 2026

Asfalto irregolare, ma nessuna buca

Nonostante ciò, la giuria ha deciso di neutralizzare il suo ritardo, applicando una regola UCI che prevede di assegnare ai corridori coinvolti in incidenti negli ultimi tre chilometri il tempo del gruppo di appartenenza al momento dell’evento.

Questa decisione ha scatenato un acceso dibattito sui social network, dove molti tifosi e appassionati hanno contestato la neutralizzazione, ritenendo la caduta colpa esclusiva di Evenepoel.

La polemica si è ulteriormente alimentata dal fatto che, a partire dalla scorsa stagione, il regolamento UCI è stato modificato: la neutralizzazione non viene più concessa se la caduta è causata dal solo corridore e attribuibile a sua responsabilità. A difesa di Evenepoel, il team Red Bull-Bora-Hansgrohe ha indicato come causa dell’incidente una buca presente nell’ultimo chilometro, poco prima della rotonda, segnalando irregolarità nell’asfalto.

Tuttavia, testimoni diretti e inviati speciali, tra cui uno di Sporza, hanno smentito la presenza di vere e proprie buche, parlando piuttosto di asfalto irregolare ma non tale da giustificare la caduta.

'Se la colpa è tua niente neutralizzazione'

Il regolamento UCI del ciclismo è chiaro sul punto: "Se la colpa è tua e cadi senza che intervenga nessun altro, viene conteggiato il tempo effettivo." Tale norma è stata introdotta proprio per evitare situazioni controverse già vissute in passato, ad esempio durante una tappa del Tour de France 2024 verso Le Lioran. Allora Primoz Roglic, unico responsabile della propria caduta causata da un errore in una stretta curva, fu comunque accreditato dello stesso tempo del gruppo perché la tappa non era classificata come di montagna e rientrava nella regola dei 3 chilometri. Questa incongruenza aveva generato molte critiche, spingendo l’UCI a rivedere la normativa.

Nonostante la chiarezza del regolamento, la giuria dispone di margini di discrezionalità per valutare eventuali “circostanze attenuanti” o “fattori esterni” che possano giustificare una perdita di tempo senza penalizzazioni. Si presume dunque che nel caso di Evenepoel sia stata accolta la versione della squadra circa le condizioni del manto stradale, portando così all’annullamento del distacco patito dal campione belga. La vicenda ha sollevato interrogativi sull’interpretazione delle regole e sulla loro applicazione nelle gare di alto livello, alimentando un dibattito che resta aperto nel mondo del ciclismo.