Un episodio controverso ha segnato la penultima tappa della Coppa del Mondo di skicross, disputata a Gaellivare, in Svezia. Il protagonista è stato l’azzurro Simone Deromedis, che aveva iniziato la gara maschile con grande slancio, forte del miglior tempo ottenuto in qualifica e dominando i primi intermedi dei quarti di finale.

La svolta è arrivata nella fase conclusiva del tracciato, durante il duello tra Deromedis e il francese Youri Duplessis-Kergomard. Dopo un sorpasso giudicato duro ma regolare, i due atleti sono entrati in contatto ravvicinato.

A quel punto, il transalpino ha colpito volontariamente con un pugno in faccia l’italiano. Un gesto di scorrettezza che ha portato all’immediata squalifica di Duplessis-Kergomard e all’esclusione anticipata di Deromedis dalla competizione. L’azzurro, che aveva mostrato un potenziale concreto per la vittoria, ha così visto interrompersi la sua corsa. Dalla stessa batteria sono invece avanzati Federico Tomasoni e l’altro francese Nicolas Raffort.

Trionfi e classifiche di Coppa del Mondo

La gara maschile ha visto la vittoria dello svedese David Mobaerg, seguito sul podio dal canadese Reece Howden, dal tedesco Kilian Himmelsbach e dallo statunitense Tyler Wallasch. Grazie a questo risultato, Reece Howden si è assicurato la Coppa del Mondo di skicross per la quarta volta in carriera, dopo i successi già ottenuti nel 2021, 2023 e 2025.

Nella classifica generale, Simone Deromedis mantiene la seconda posizione, precedendo di poco proprio Duplessis-Kergomard. L’italiano Federico Tomasoni ha conquistato il quinto posto, imponendosi nella Small Final dopo essere stato eliminato in semifinale.

In campo femminile, la svedese Sandra Naeslund ha confermato il suo dominio, superando la tedesca Daniela Maier al termine di un duello avvincente. Per Naeslund si tratta del quarantaduesimo successo nel circuito internazionale e della quinta Sfera di Cristallo in carriera. Il podio è stato completato dalla canadese Hannah Schmidt, terza, e dalla svedese Linnea Mobaerg. L’azzurra Jole Galli, reduce da un ottimo podio a Craigleith, ha chiuso al quinto posto, vincendo la Small Final dopo aver ceduto in semifinale a Maier e Schmidt.

Gli azzurri protagonisti nelle tappe precedenti

Il movimento italiano dello skicross ha già regalato grandi emozioni nelle tappe precedenti della stagione. In Val di Fassa, Simone Deromedis ha brillato conquistando la vittoria nella gara-2 di Coppa del Mondo, un successo che lo ha portato a quota sette vittorie personali nel circuito e a diciannove podi in carriera. Anche Jole Galli, che si è distinta anche in Svezia, aveva ottenuto un terzo posto nella big final femminile in Val di Fassa, a conferma dell’eccellente stato di forma della squadra azzurra.

La stagione della Coppa del Mondo di skicross si avvia alla conclusione con l’ultima gara, che si terrà sempre a Gaellivare. Questo appuntamento finale sarà decisivo per definire le classifiche generali definitive della stagione.