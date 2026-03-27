Nel corso di una puntata di TennisMania dedicata al Miami Open, Dario Puppo ha espresso con chiarezza le ambizioni di Jannik Sinner. Il commentatore ha affermato: “L’obiettivo è diventare numero 1 di nuovo, Sinner ha proprio questa fame: non ho dubbi”. Il programma, che analizza il combined Masters 1000 e WTA 1000, è trasmesso sul canale YouTube di OA Sport e vede Puppo affiancato da Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

Alcaraz, lo yacht e la gestione delle sconfitte

Puppo ha introdotto la discussione con un aneddoto riguardante Carlos Alcaraz, il principale rivale di Sinner.

È stato riferito che Alcaraz avrebbe partecipato a uno shooting su uno yacht da 10 milioni di euro, in fase di costruzione. Si è detto che tale imbarcazione gli servirebbe per allontanarsi e smaltire sconfitte significative, come quella subita contro Djokovic alle Olimpiadi.

Strategie e obiettivi stagionali di Sinner

Il giornalista ha poi illustrato i piani dell’entourage di Sinner, secondo cui l'italiano intende giocare tutti i Masters 1000 sulla terra. Questa strategia è considerata logica, con la possibilità di saltare Montecarlo in caso di intoppi. L'obiettivo primario resta il ritorno alla posizione di numero 1 del mondo, una meta che Sinner persegue con grande determinazione.

Puppo ha analizzato anche l'approccio mentale del numero 2 ATP, sottolineando come Sinner sia molto concentrato su se stesso.

Ha ammesso di essere stato convinto che dopo le ATP Finals sarebbe stato Alcaraz a inseguire Sinner, ma lo spagnolo ha avuto un inizio di 2026 fulminante. La sorpresa per la mancata finale tra i due agli Australian Open è stata giustificata dalle problematiche fisiche di Sinner, legate al ritorno dei crampi.

Riguardo al rendimento dell’altoatesino, Puppo ha evidenziato una serie di vittorie senza perdere set, un dato che rende difficile un confronto con il passato e che definisce le sue serie come impressionanti. Le sfide tra Sinner e Alcaraz sono state descritte come prevalentemente mentali, e in questo frangente l'italiano sembra aver recuperato un vantaggio. Sebbene Alcaraz possa apparire in difficoltà, Puppo ha ribadito che non può mai essere considerato fuori gioco.

In conferenza stampa, Sinner ha dimostrato piena consapevolezza di ciò che è necessario per riconquistare la vetta del ranking. Puppo ha espresso curiosità sulla reazione di Alcaraz qualora Sinner tornasse numero 1 prima del Roland Garros, ipotizzando che le sconfitte più pesanti possano pesare maggiormente su Carlitos. Il vero obiettivo stagionale di Sinner è stato chiaramente identificato nel Roland Garros.

Sinner e il Roland Garros: un obiettivo dichiarato

In un'intervista rilasciata dopo la sconfitta a Doha contro Jakub Mensik, Sinner ha ribadito il suo focus sul Major parigino, dichiarando: “Uno dei miei più grandi traguardi per il 2026 sarà il Roland Garros”. Ha riconosciuto di aver avuto “due anni incredibili” e di attraversare ora un “piccolo down”, ma ha sottolineato che questo non lo preoccupa, essendo consapevole di poter esprimere un tennis migliore.

Il suo tono è rimasto sereno e fiducioso: “Sono tranquillo. So cosa devo fare per tornare. Ci sono momenti attraverso cui bisogna passare, e tutti i tennisti li affrontano. Spero di rifarmi presto”. Sinner ha anche menzionato la sua condizione fisica, affermando di sentirsi "abbastanza bene" dopo alcuni problemi post-Australia e di voler sfruttare le prossime settimane per lavorare e trovare il giusto bilanciamento tecnico e tattico.