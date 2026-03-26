Il giornalista e telecronista di Eurosport, Dario Puppo, ha offerto una lucida analisi della recente vittoria di Jannik Sinner agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, Puppo ha esaminato il successo dell’azzurro contro l’americano Alex Michelsen, un incontro conclusosi con il punteggio di 7-5 7-6 (4). La partita, pur non essendo stata caratterizzata da una *prestazione sfavillante*, ha visto Sinner dimostrare la sua straordinaria capacità di fare la differenza nei momenti chiave.

Questo aspetto è stato particolarmente evidenziato da Puppo, che ha colto l'occasione per criticare la persistente tendenza a circondare le vittorie del tennista con un’*aurea di preoccupazione* ingiustificata.

La “scialla altoatesina” e la gestione del match

Analizzando la sfida sul cemento della Florida, Dario Puppo ha sottolineato come Jannik Sinner abbia affrontato un avversario, Michelsen, che ha espresso il suo massimo potenziale, "tirando tutto" e mostrando un gioco "molto diverso". Nonostante ciò, la superiorità di Sinner è emersa, permettendogli di fare la differenza nei momenti clou. Puppo ha ricordato che "ci possono essere *difficoltà lungo il percorso*". Ha poi evidenziato i numeri di Sinner: ben 15 ace e un'impressionante percentuale di successo nelle palle corte (5 su 6), alcune delle quali definite "incredibili".

Sebbene l'azzurro avesse variazioni, Michelsen prendeva sempre l'iniziativa. Puppo ha anche criticato la scelta di Sinner di "tirare spesso al centro", ritenendola "non la strategia giusta". Il gioco inaspettato di Michelsen ha richiamato le osservazioni che Carlos Alcaraz a volte fa sui suoi avversari. Alla fine, è stata la peculiare "scialla (tranquillità) altoatesina" di Sinner a consentirgli di "risolvere le cose" e portare a casa la vittoria, dimostrando freddezza e lucidità mentale.

Critica al racconto mediatico delle vittorie

Un punto centrale dell'intervento di Dario Puppo è stata la sua ferma critica al racconto mediatico che spesso circonda le vittorie di Sinner. Il giornalista ha espresso profondo disaccordo con la costante "aurea di preoccupazione" che sembra avvolgere il giocatore, anche quando si impone brillantemente sul campo.

Puppo ha citato esempi come le speculazioni su un fianco toccato o presunte *fatiche fisiche*, che a suo avviso non trovano riscontro nella realtà dei fatti. "Non credo proprio che sia questo il caso", ha affermato con decisione. La sua posizione è chiara e diretta: "Io sinceramente partirei prima dal fatto che è stato in grado di vincere, nonostante le *difficoltà*, poi chiaramente si può dire cosa sia fatto meglio e cosa no". Puppo ha concluso la sua riflessione con una domanda retorica e pungente sulla narrazione prevalente: "però se di una partita vinta si parla solo degli aspetti negativi…", lasciando intendere come questa impostazione sminuisca ingiustamente il valore del successo e la capacità del tennista di superare gli ostacoli.

La sua analisi invita a un approccio più equilibrato, che celebri le conquiste sportive di Jannik Sinner senza oscurarle con preoccupazioni infondate, riconoscendo il merito della vittoria come punto di partenza per ogni ulteriore valutazione.