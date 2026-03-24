Giovedì 26 marzo 2026, l’Italia Under 21 si prepara ad affrontare la Macedonia del Nord in un incontro cruciale valido per la settima giornata delle qualificazioni agli Europei di categoria 2027. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18.15, con lo storico stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli che farà da cornice a questa importante sfida.

Il Match: Data, Orario e Sede

L'incontro, di fondamentale importanza per il Gruppo E delle qualificazioni, si terrà come previsto giovedì 26 marzo 2026 alle ore 18.15. La sede confermata è lo stadio Carlo Castellani di Empoli, in Toscana.

L'evento ha già visto l'apertura delle procedure di accreditamento per i media, a testimonianza dell'attenzione mediatica e dell'importanza della sfida per il percorso degli Azzurrini verso gli Europei.

Dove Seguire la Partita: TV e Streaming

Gli appassionati di calcio potranno seguire la partita in diretta televisiva su Rai 2 HD, garantendo una visione in alta definizione per non perdere nemmeno un'azione. Per chi preferisce la fruizione in mobilità o tramite dispositivi connessi, l'incontro sarà disponibile in streaming gratuito su Rai Play. Inoltre, per un aggiornamento costante e in tempo reale su tutti gli sviluppi del match, OA Sport offrirà una diretta testuale live completa dell'intera partita.

Situazione in Classifica e Obiettivi

La posta in gioco è particolarmente alta per gli Azzurrini, che arrivano a questa sfida occupando il secondo posto nel girone con un totale di 15 punti. La Macedonia del Nord, invece, si trova attualmente al quinto posto della classifica con 3 punti. L'obiettivo primario dell'Italia è consolidare la propria posizione in classifica, rafforzando il distacco dalle inseguitrici, e al contempo, avvicinarsi ulteriormente al primo posto, un traguardo fondamentale per assicurarsi la qualificazione diretta alla fase finale degli Europei U21 2027.

Iniziative e Coinvolgimento del Territorio

Il calendario ufficiale delle qualificazioni conferma la data e l'orario dell'incontro, fissato per giovedì 26 marzo 2026 alle 18.15.

A margine dell'evento sportivo, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha promosso diverse iniziative volte a coinvolgere attivamente le società affiliate e il pubblico locale. Tra queste, spicca l'offerta di biglietti gratuiti dedicati specificamente alle scuole calcio toscane, con l'intento di avvicinare i giovani talenti al calcio di alto livello e promuovere i valori sportivi. Le modalità di richiesta e le scadenze per aderire a questa significativa opportunità sono state comunicate in modo dettagliato.