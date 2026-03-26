L'Italia Under 21 si conferma al secondo posto nel Girone E delle qualificazioni agli Europei U21 2027, dopo la seconda giornata del girone di ritorno. Gli azzurrini, allenati da Silvio Baldini, hanno raggiunto quota diciotto punti grazie al netto 4-0 inflitto alla Macedonia del Nord, ma restano appaiati alla Polonia in vetta, pur avendo disputato una partita in più e con una differenza reti leggermente inferiore.

La Classifica e i Prossimi Impegni

La Polonia guida il girone con diciotto punti in sei partite e una differenza reti di +17, mentre l'Italia ha gli stessi punti in sette gare e un differenziale di +16.

La seconda posizione degli azzurrini è ormai saldamente consolidata. Domani la Polonia affronterà l'Armenia, ultima in classifica, mentre l'Italia tornerà in campo martedì 31 marzo in trasferta contro la Svezia, che nel frattempo giocherà domani contro il Montenegro.

Formato del Torneo e Prospettive di Qualificazione

La fase eliminatoria si concluderà a ottobre 2026: le prime classificate di ciascuno dei nove gironi (A-I) e la migliore seconda accederanno direttamente alla fase finale del torneo. Le altre otto seconde dei gironi di qualificazione si contenderanno gli ultimi quattro posti disponibili in gare di andata e ritorno il 9 e il 17 novembre 2026. La fase finale a sedici squadre si svolgerà a giugno 2027 in Albania (Tirana, Scutari, Elbasan e Rrogozhine) e Serbia (Novi Sad, Loznica, Leskovac e Zajecar).

Le finaliste saranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno: le prime due di ogni raggruppamento proseguiranno alla fase a eliminazione diretta, a partire dai quarti di finale.

Il Contesto del Girone E

Il Girone E comprende sei squadre: Italia, Polonia, Svezia, Macedonia del Nord, Montenegro e Armenia. Le qualificazioni si svolgono tra marzo 2025 e ottobre 2026, con le nazioni ospitanti Albania e Serbia già qualificate di diritto alla fase finale. Le regole prevedono che le nove vincitrici dei gironi e la migliore seconda accedano direttamente alla fase finale, mentre le altre seconde classificate si sfidano negli spareggi per gli ultimi posti disponibili.