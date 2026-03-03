La Nazionale italiana femminile di calcio apre oggi, martedì 3 marzo, il suo percorso nelle qualificazioni al Mondiale 2027. Le Azzurre sfidano la Svezia allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, con fischio d’inizio previsto per le ore 18:15. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 2 HD e in streaming su RaiPlay.

Un esordio storico e impegnativo

Si tratta di un debutto inedito per la selezione femminile italiana in questo storico impianto calabrese. Le Azzurre, sotto la guida del Commissario Tecnico Andrea Soncin, si trovano ad affrontare immediatamente una delle avversarie più quotate del raggruppamento: la Svezia, attualmente quinta nel ranking FIFA, a fronte della tredicesima posizione occupata dall’Italia.

Soltanto la prima squadra classificata nel Gruppo 1 della Lega A otterrà l’accesso diretto alla competizione mondiale, senza dover passare attraverso la fase degli spareggi.

Obiettivi e contesto della competizione

L’obiettivo primario dell’Italia è consolidare il percorso di crescita evidenziato durante il brillante Europeo della scorsa estate, conclusosi in semifinale, e confermato nelle amichevoli di alto profilo disputate contro Giappone, Brasile e Stati Uniti alla fine del 2025. Il Commissario Tecnico ha posto l’accento sull’importanza di affrontare ogni singola partita con la massima concentrazione, senza lasciarsi influenzare dal posizionamento nel ranking.

Il quadro delle qualificazioni

La fase di qualificazione europea al Mondiale femminile 2027 si svolgerà tra il 3 marzo e il 5 dicembre 2026.

La fase a gironi prevede sei giornate complessive, con partite di andata e ritorno. Le squadre prime classificate nei gironi della Lega A si qualificheranno direttamente, mentre le restanti compagini accederanno ai play-off. Il Gruppo 1, nel quale è inserita l’Italia, comprende anche le nazionali di Danimarca e Serbia.