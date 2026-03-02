L’Italia e l’Islanda occupano le prime posizioni del girone D nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, entrambe con un bilancio di due vittorie e una sconfitta. L’Islanda si trova al comando grazie al successo ottenuto contro l’Italia nella gara d’esordio. Gli azzurri, tuttavia, vantano una differenza canestri complessiva di +32, maturata in larga parte grazie alla netta vittoria in trasferta contro la Gran Bretagna.

Situazione attuale nel girone D

Dopo tre partite disputate, Italia e Islanda sono appaiate in testa alla classifica del girone D.

Entrambe le nazionali presentano un record di due vittorie e una sconfitta. L’Islanda mantiene il primato in virtù del risultato dello scontro diretto contro l’Italia. Gli azzurri, dal canto loro, hanno costruito una differenza canestri di +32, un margine che potrebbe rivelarsi decisivo in caso di arrivo a pari punti nella classifica finale.

Le inseguitrici e il girone C

Alle spalle delle due capolista si posizionano Gran Bretagna e Lituania, entrambe con un bilancio di una vittoria e due sconfitte. La Lituania ha conquistato un successo all’ultimo respiro nella prima giornata, mentre la Gran Bretagna è attualmente in fase di rincorsa. Nel girone C, che incrocerà l’Italia nella seconda fase di qualificazione, la Turchia guida il gruppo da imbattuta.

La seguono la Serbia (due vittorie e una sconfitta), la Bosnia ed Erzegovina (una vittoria e due sconfitte) e la Svizzera (tre sconfitte).

Contesto e calendario delle qualificazioni

Il girone D è composto da Italia, Islanda, Lituania e Gran Bretagna. Le prime tre squadre classificate accederanno alla seconda fase del torneo. Qui affronteranno le migliori nazionali del girone C in un maxi-raggruppamento da sei squadre. Da questo ulteriore girone usciranno le tre rappresentative europee che otteranno il pass per i Mondiali 2027.

Il calendario delle qualificazioni prevede sei finestre di competizione, distribuite tra novembre 2025 e marzo 2027, con partite di andata e ritorno. La fase finale della Coppa del Mondo di basket si terrà a Doha, in Qatar, nel periodo compreso tra il 27 agosto e il 12 settembre 2027.