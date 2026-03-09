La fase di qualificazione ai Mondiali femminili di basket 2026 si svolgerà dall’11 al 17 marzo, articolata in quattro tornei da sei squadre ciascuno. Le competizioni avranno luogo a Wuhan, San Juan, Istanbul e Lione-Villeurbanne. L’obiettivo è conquistare gli undici posti disponibili per la fase finale del torneo, che si terrà a Berlino.

Struttura del sistema di qualificazione

Ogni torneo seguirà una formula all’italiana, con ogni squadra che affronterà tutte le altre del proprio raggruppamento. In circostanze standard, le prime tre classificate di ogni torneo otterrebbero la qualificazione.

Tuttavia, la presenza di squadre già ammesse alla fase finale – la Germania in quanto Paese ospitante e le vincitrici dei tornei continentali (Belgio, USA, Australia, Nigeria) – introduce delle variazioni. Nei tornei A, B e C, qualora Belgio, USA o Australia rientrino tra le prime tre posizioni, il pass per la fase finale verrebbe esteso alla quarta classificata. Per quanto riguarda il torneo D, che include Germania e Nigeria già qualificate, solo le prime due squadre si assicureranno un posto, indipendentemente dalla posizione della terza.

Posti in palio e scenario per l’Italia

Questo meccanismo di qualificazione porterà alla definizione di undici squadre ammesse alla fase finale: tre da ciascuno dei tornei A, B e C, e due dal torneo D.

L’Italia, inserita nel torneo B a San Juan insieme a USA, Porto Rico, Nuova Zelanda, Spagna e Senegal, potrebbe ottenere la qualificazione anche con un quarto posto. Questo scenario è reso possibile dalla presenza degli Stati Uniti, già qualificati di diritto.

Conferme ufficiali FIBA

I quattro tornei di qualificazione, che vedranno la partecipazione di 24 squadre, si svolgeranno nelle date confermate dall’11 al 17 marzo 2026. Oltre alla Germania, sono già ammesse alla fase finale i campioni continentali. In ogni torneo sono in palio tre posti, con l’eccezione del torneo che include la Germania, dove i posti disponibili saranno due. Le sedi ufficiali designate sono Wuhan (Cina), San Juan (Porto Rico), Istanbul (Turchia) e Lione-Villeurbanne (Francia). Il sistema è stato concepito per garantire che il numero totale di partecipanti alla fase finale rimanga sedici, anche considerando la presenza di squadre già qualificate.