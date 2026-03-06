Le qualificazioni al Mondiale femminile di basket si svolgeranno a San Juan, Porto Rico, dall’11 al 17 marzo. In campo, sei nazionali si contenderanno i posti per la fase finale in Germania: Italia, Stati Uniti, Spagna, Porto Rico, Nuova Zelanda e Senegal.

Le avversarie dell’Italia nel girone

Il girone di qualificazione vede l’Italia affrontare Porto Rico, Stati Uniti, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal. Il torneo si svolge con formula round robin, e le prime tre classificate otterranno il pass per il Mondiale. Un’eccezione è prevista nel caso in cui gli Stati Uniti, già qualificati come campioni continentali, finiscano tra le prime tre: in tale circostanza, si qualificherà anche la quarta classificata.

Contesto e obiettivi della Nazionale

La Nazionale femminile italiana, reduce dal bronzo agli Europei, affronta questa tappa con l’obiettivo di centrare la qualificazione a un Mondiale che manca da decenni. Il torneo di San Juan rappresenta un passaggio cruciale verso la rassegna iridata in programma in Germania.

Analisi delle avversarie

Il Senegal ha chiuso al quarto posto l’AfroBasket 2025, con Cierra Dillard leader della squadra con 13,5 punti e 5,5 rimbalzi di media. Questo dato offre un quadro più chiaro del livello delle avversarie africane nel girone.

Il sorteggio dei gironi, avvenuto a Mies, in Svizzera, ha confermato le sedi dei tornei di qualificazione: San Juan per il girone dell’Italia, insieme a Istanbul, Lione e Wuhan per gli altri raggruppamenti. Il format prevede cinque partite per ciascuna squadra in una settimana intensa di gare.