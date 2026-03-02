L’Italia di basket torna in campo oggi, lunedì 2 marzo 2026, per affrontare nuovamente la Gran Bretagna. L’incontro, valido per la quarta giornata del girone D delle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, si terrà al Modigliani Forum di Livorno. La palla a due è fissata per le ore 19:30.

Dettagli dell’incontro

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205). La diretta streaming sarà disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in tempo reale tramite la diretta testuale offerta da OA Sport.

Contesto e precedenti

Gli azzurri arrivano a questa sfida dopo aver dominato la Gran Bretagna venerdì sera a Newcastle upon Tyne, imponendosi con un netto 57‑93. In quella partita, i migliori realizzatori sono stati Nico Mannion con 19 punti, Amedeo Della Valle con 11 e il debuttante Giovanni Veronesi con 8. Al gruppo si sono aggregati anche giocatori come Giampaolo Ricci e Gabriele Procida, con l’obiettivo di chiudere questa finestra di qualificazioni con un doppio successo.

Analisi della partita precedente

La vittoria in trasferta si è concretizzata con il punteggio di 93‑57. L’Italia ha mantenuto il controllo dell’incontro fin dal primo quarto, chiudendo i parziali sul 32‑14, 51‑27 e 65‑46. Oltre ai già citati Mannion e Della Valle, si sono distinti Diouf con 11 punti, mentre Niang e Tessitori hanno contribuito con 9 punti ciascuno.

Questo successo rappresenta la seconda vittoria in tre partite per l’Italia nel girone D. Gli azzurri avevano precedentemente ottenuto un successo contro la Lituania e subito una sconfitta contro l’Islanda nelle gare di novembre. Lunedì prossimo, sempre a Livorno, è in programma la partita di ritorno contro la Gran Bretagna. I successivi impegni nel girone sono previsti per luglio.