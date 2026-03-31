L'Italia si appresta a vivere un momento cruciale nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Martedì sera, a Zenica, gli Azzurri affronteranno la Bosnia-Erzegovina nella finale del percorso A dei play-off europei. In palio c'è un traguardo atteso da troppo tempo: il ritorno alla fase finale della competizione iridata dopo ben dodici anni di assenza. Questa sfida rappresenta l'ultima occasione per la Nazionale italiana di interrompere un digiuno che pesa sulla sua storia recente.

Dettagli della Partita e Percorso delle Squadre

L'incontro decisivo si disputerà martedì 31 marzo 2026, con fischio d'inizio fissato per le ore 20.45, presso lo Stadion Bilino Polje di Zenica.

La direzione di gara è stata affidata all'arbitro francese Clement Turpin. L'Italia giunge a questo appuntamento dopo aver ottenuto una vittoria convincente per 2-0 contro l'Irlanda del Nord, grazie alle marcature di Sandro Tonali e Moise Kean, dimostrando solidità e determinazione. La Bosnia-Erzegovina, dal canto suo, ha superato un ostacolo difficile eliminando il Galles ai calci di rigore, dopo aver rimontato un gol di svantaggio nei tempi regolamentari, segno di grande resilienza e spirito combattivo.

Le Formazioni Previste e i Protagonisti

Entrambe le selezioni dovrebbero scendere in campo con un modulo speculare 3-5-2. Per la Bosnia-Erzegovina, guidata dal tecnico S. Barbarez, la formazione probabile vede Vasilj tra i pali; la linea difensiva sarà composta da Muharemovic, Katic e Kolasinac.

A centrocampo agiranno Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic e Dedic, mentre il reparto offensivo sarà affidato alla coppia Dzeko e Demirovic. L'Italia, sotto la guida di Gennaro Gattuso, risponderà con Gianluigi Donnarumma in porta; la difesa vedrà schierati Mancini, Bastoni e Calafiori. Il centrocampo azzurro sarà composto da Politano, Barella, Locatelli, Tonali e Dimarco, con il compito di supportare gli attaccanti Moise Kean e Retegui, chiamati a finalizzare le azioni offensive e sbloccare il risultato.

Il Peso Storico della Qualificazione

Per l'Italia, questa finale è molto più di una semplice partita: è l'ultima chance per cancellare le amarezze delle mancate qualificazioni ai Mondiali del 2018 e del 2022.

Una vittoria a Zenica significherebbe porre fine a un digiuno di dodici anni, riportando la Nazionale sul palcoscenico calcistico mondiale e ridando entusiasmo a milioni di tifosi. Per la Bosnia-Erzegovina, invece, il traguardo è altrettanto storico: la qualificazione rappresenterebbe la seconda partecipazione alla fase finale di un Mondiale nella sua storia, un risultato di grande prestigio che coronerebbe un percorso di crescita e dedizione.

Il Contesto di Zenica e la Controversia

Lo Stadion Bilino Polje, teatro di questa sfida cruciale, è un impianto con una storia significativa. Costruito nel 1972, è noto per la sua capienza ridotta, attualmente stimata in circa 8.800 spettatori per motivi di sicurezza, rispetto agli 11.000 originari.

Nonostante le condizioni non ottimali, lo stadio rimane un simbolo dell'orgoglio locale, pur riflettendo una certa fragilità strutturale. L'atmosfera pre-partita è stata ulteriormente accesa da una controversia: è stato riportato che un soldato italiano della missione EUFOR avrebbe tentato di filmare una sessione di allenamento a porte chiuse della squadra bosniaca. Questo episodio ha spinto la federazione calcistica della Bosnia a presentare una formale protesta alla missione EUFOR, aggiungendo un elemento di tensione extra-campo a una gara già di per sé carica di aspettative e pressione.