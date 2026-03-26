La quarta tappa del Giro di Catalogna, originariamente concepita come una sfida di 149 chilometri da Matarò a Camprodon, ha subito una significativa modifica a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il forte vento che imperversava sulla cima della salita finale di Vallter ha costretto gli organizzatori a ridurre il percorso di 24 chilometri, eliminando di fatto il tratto più impegnativo e trasformando la frazione in una nuova, e inattesa, opportunità per i velocisti.

La giornata odierna avrebbe dovuto rappresentare la prima vera occasione per gli scalatori, dopo tre tappe inaugurali concluse allo sprint.

Il tracciato prevedeva inizialmente tre Gran Premi della Montagna: il Col de Parpers (3 chilometri con una pendenza media del 4,8%), l’Alt de Sant Feliu de Codines (9 chilometri al 4,0%) e, soprattutto, la temibile salita finale di Vallter. Quest'ultima, lunga 11.400 metri, presentava una pendenza media del 7,6% con punte che superavano l'11%. La decisione di escludere Vallter dal percorso ha radicalmente alterato lo scenario di gara, con l'arrivo anticipato a Camprodon.

I nuovi protagonisti della tappa accorciata

Con la revisione del percorso, il quadro dei favoriti per la vittoria di tappa è mutato. Dorian Godon (Ineos), già protagonista con due successi in volata in questa edizione del Giro di Catalogna, si candida come il principale pretendente al successo.

La leggera salita che caratterizza il finale di tappa potrebbe mettere in difficoltà i velocisti puri, come Bennet e l'italiano Dainese, favorendo invece corridori più resistenti come il britannico Ethan Vernon (NSN). Da tenere d'occhio anche gli italiani Francesco Busatto e il giovane Raccagni Noviero della Soudal Quick Step, pronti a cogliere ogni spiraglio per un piazzamento di rilievo.

Gli scalatori di spicco, tra cui nomi del calibro di Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Lipowitz, Félix Gall, João Almeida e Thomas Pidcock, dovranno invece rimandare il loro confronto sulle grandi ascese, attendendo le prossime frazioni più congeniali alle loro caratteristiche.

L'incidente di Evenepoel e il fair play della tappa precedente

Nel contesto della competizione, la terza tappa è stata segnata da un incidente che ha coinvolto Remco Evenepoel. Il corridore ha dichiarato di aver “mancato una buca” e che questo ha causato la sua caduta, aggiungendo di aver riportato un “infortunio al gomito” che potrebbe condizionare la sua prestazione nella tappa successiva. L'episodio ha evidenziato un gesto di fair play da parte di un rivale, che ha atteso il gruppo affermando: “Non volevo approfittare della situazione”. Questi momenti sottolineano sia le difficoltà intrinseche del ciclismo sia la sportività che spesso contraddistingue gli atleti.

La quarta tappa prenderà il via da Matarò alle ore 13:05.

Gli appassionati attendono di scoprire se i velocisti sapranno sfruttare al meglio questa inattesa opportunità, in attesa che le montagne tornino a essere le vere protagoniste del Giro di Catalogna nelle giornate a venire.