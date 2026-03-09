La Champions League si accende con un confronto di altissimo livello: il Real Madrid affronterà il Manchester City negli ottavi di finale, in una partita che si preannuncia come il momento clou dell’intera competizione. La sfida, in programma al Santiago Bernabéu, mette di fronte la principale forza del calcio spagnolo a una delle protagoniste indiscusse del panorama europeo.

Dominio inglese e la gemma della Champions

L’edizione attuale della Champions League è caratterizzata da un netto predominio delle squadre inglesi. Ben sei delle otto formazioni qualificate agli ottavi provengono dalla Premier League, evitando peraltro derby interni.

In questo contesto, la partita tra Real Madrid e Manchester City emerge come la sfida più attesa, un vero e proprio evento per la competizione.

Il bilancio storico tra queste due squadre è notevolmente equilibrato. Nelle quindici precedenti sfide dirette, entrambe hanno ottenuto cinque vittorie, a fronte di altrettanti pareggi. L’ultimo incontro ha visto il successo del City per 2-1 in trasferta, ma rimane impressa la memoria della doppia vittoria del Real negli spareggi dell’anno precedente.

Duello tra campioni e aspettative

Sul campo, si consumerà un duello tra attaccanti di primissimo piano: da un lato Vinícius Júnior, talento emergente dei Blancos, dall’altro Erling Haaland, bomber implacabile con un impressionante score di 56 gol in 56 presenze in Champions League.

A difendere i pali, due figure di grande spessore come Courtois per il Real e Donnarumma per il City.

Il Real Madrid giunge all’appuntamento galvanizzato dalla recente vittoria a Vigo, ma con la consapevolezza che il pubblico del Bernabéu potrebbe manifestare il proprio disappunto in caso di prestazione non all’altezza. Tra le assenze di rilievo per il Real figura Mbappé.

Un classico europeo in continua crescita

Questa partita segna il quinto anno consecutivo in cui Real Madrid e Manchester City si incrociano nel prestigioso torneo europeo. Con i prossimi due incontri, il loro testa a testa raggiungerà quota diciassette, posizionandosi come il terzo confronto più frequente nella storia della Champions League. Si eguaglierà così la serie Milan-Barcellona, rimanendo alle spalle unicamente degli scontri diretti tra Real Madrid-Juventus e Real Madrid-Bayern Monaco.