Remco Evenepoel è stato ancora una volta respinto dalle grandi montagne. Dopo il flop dell'UAE Tour, anche il primo test in salita della Volta Catalunya non ha dato responsi confortanti al campione della RedBull Bora. Nell'arrivo di Coll de Pal, quinta tappa della Volta Catalunya, Evenepoel si è presto staccato da Vingegaard, dominatore della corsa e nuovo leader della classifica, ma anche da un gruppetto inseguitore in cui si era inserito il suo compagno di squadra Florian Lipowitz, che si è dimostrato più efficace di lui. La fuga di Vingegaard sull’ultima salita ha segnato il momento cruciale della tappa: a sei chilometri dall’arrivo Evenepoel ha ceduto, incapace di reggere il ritmo imposto dal danese.

'Nel nostro gruppo non c'era collaborazione'

Una resa precoce che ha portato il campione belga a chiudere con un ritardo superiore al minuto e mezzo, un distacco pesante, che tuttavia Evenepoel ha commentato con un tono sorprendentemente pacato e positivo nel post-gara. "Lipowitz era in testa al gruppo degli inseguitori, quindi non toccava a me prendere l’iniziativa nell’inseguimento" ha spiegato il corridore belga.

"Nel nostro gruppo non c’era molta cooperazione; i corridori si alternavano negli attacchi e questo ci ha impedito di riprendere chi era davanti. Però per noi andava bene così: eravamo solo noi in due".

Evenepoel ha vissuto una situazione insolita, abituato in passato a essere il vero punto di riferimento della squadra senza dover dividere la leadership con un altro co-leader come invece avvenuto qui con Lipowitz.

Evenepoel ha così adottato un approccio più attendista: "Ho fatto quello che dovevo fare: aspettare, aspettare, aspettare... Poi negli ultimi due chilometri ho provato a spingere un po' e a prepararmi per lo sprint finale. E sicuramente è andata bene così".

'Correre con Lipowitz è una sensazione diversa'

Un atteggiamento di calma e gestione che denota la consapevolezza di dover ancora migliorare nelle salite più impegnative. Il belga ha anche relativizzato l’attacco vincente di Vingegaard, definendolo molto duro soprattutto a causa del vento laterale che ha complicato ulteriormente la corsa. "Non è stato facile seguirlo" ha ammesso. "Quando poi si sono formati i vari gruppi, ho avuto qualche chilometro di respiro, in cui non ho sofferto.

Forse avremmo potuto fare qualcosa in più, ma nel complesso è un buon risultato per la squadra. Anche i distacchi dal secondo e terzo in classifica non sono enormi".

Remco ha mostra una sorprendente serenità e apertura verso la nuova convivenza con un altro corridore forte come Lipowitz. "È una sensazione diversa pedalare insieme a lui: possiamo dividerci i compiti e aiutarci a vicenda. Grazie a lui ho potuto risparmiare energie, aspettare il mio momento per lo sprint e lui non si è dovuto preoccupare di andare in testa al gruppo perché lo seguivo" ha commentato Evenepoel che si è detto a suo agio in questo nuovo ruolo.